Chiquis, Larry Hernández y Jesús Mendoza juntos en el Festival de Corridos y Mamalonas: CYMFest

La espectacular Chiquis Rivera estará junto con su amigo del alma Larry Hernández y Jesús Mendoza en compañía de varios músicos del regional mexicano más en el Festival de Corridos y Mamalonas: CYMFest que se llevará a cabo en Coachella Valley, California este 12 de noviembre.

Luis R. Conriquez es El Rey del Corrido Bélico y uno de los más esperados al evento. Junto a él estarán Los Gemelos de Sinaloa, Roberto Tapia, Tito El Torbellino Jr. , Julián Mercado, Jenni 69 y Los Garzaz. Por supuesto que el público ya he hecho todo un alboroto por la presencia de la Abeja Reina, Chiquis Rivera, y su amigo y colega del regional Larry Hernández. No es un secreto para nadie que son de los más consentidos de las industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by CYMFEST (@cymfest)

Pero el Festival de Corridos y Mamalonas: CYMFest no sólo será un evento musical, también tienen preparado uno de los más grandes Car Show, donde se presentarán camionetas y autos que no ves así por así. Los organizadores quieren darle un nuevo concepto al festival y hacerlo más participativo incluyendo múltiples actividades que puedes chequear aquí. View this post on Instagram A post shared by Adonis Alianza (@adonis_promotion)

La hija de Jenni Rivera viene de una serie de presentaciones y buscará toda la buena suerte que le pueden dar sus fans del Festival de Corridos y Mamalonas antes de partir al Latin Grammy 2022 en la ciudad de Las Vegas el 17 de noviembre. Grupo Firme bate récord de Vicente Fernández en el Zócalo de México: 280 mil personas y 150 heridos. Así que seguramente la veremos, como es costumbre ya, tomándose su tequililla de tú a tú con sus colegas del regional mexicano y sus “Bees” en Coachella Valley, California.

