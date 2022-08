Mayeli Alonso y Javier Ceriani se dan con todo en Instagram: “Tú eres un asesino”

El conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, dio hace pocos días una información de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera. En la transmisión del show que hace con Elisa Beristain expuso información sobre una supuesta conversación y unos mensajes que habría tenido el novio de la ex integrante de La Casa de Los Famosos 2, Edgar Torres, con una muchacha. En los mismos se hablaba de la parte íntima de la influencer y empresaria, entre otras cosas.

Pero Mayeli Alonso no se quedó callada y le respondió a Javier Ceriani con todo en Instagram: “Contigo me llevé una gran desilusión. Eres un misógino. Eres un hombre que le haces mal a las mujeres. Las denigras. Le haces muy mal. Tus comentarios le haces mal de las mujeres. Hablas muy mal. Tus comentarios han llegado a ser muy destructivos para las mujeres en este medio…. Me hubiese gustado ser un hombre para irte a partir el hocico… Eres un ser muy despreciable… Tú matas gente con tu boca. Tú eres un asesino, matas a personas con tu hocico...”.

Javier Ceriani insistió en decir que está previniendo a Mayeli Alonso de Edgar Torres. Asegura que que él mismo pudiese haberle sido infiel con varias mujeres o al menos jugar a un flirteo y colocó los supuestos mensajes en el programa Chisme No Like. También dijo que el caballero los ha amenazado por exponer las supuestas pruebas de infidelidad y los comentarios que supuestamente habría hecho de su pareja.

“Me parece desagradable que un novio hable de una mujer así”, dice Javier Ceriani contundentemente en una de sus transmisiones al tiempo que confronta en cámara a Edgar Torres y le pide que use el derecho a réplica para aclarar el asunto de si hizo o no estos comentarios sobre Mayeli Alonso. Hasta el momento de cierre de esta nota, el joven no se habría pronunciado.

Recordemos que Mayeli, después de su salida en La Casa de los Famosos 2 y del éxito obtenido, porque Telemundo la quiere y ha sido invitada a varios programas de la platanilla de la cadena, Ahora la ex de Lupillo Rivera se aventurará de nuevo en el proyecto que le dio su debut en la pantalla chica y estará en Rica Famosa Latina que comienza en breve y con el cual le llevaremos todos los detalles. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

