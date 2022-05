“Es muy mentirosa”: Daisy Cabral niega que Mayeli Alonso tenga una mansión en Hollywood Hills

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Daisy Cabral, quien tiene demandada a Mayeli Alonso por una cuantiosa deuda, negó en entrevista con ‘Chisme no Like’ que su exsocia y su familia hayan comprado una millonaria mansión en Hollywood Hills, tal y como ella misma lo presumió durante su breve estancia en ‘La Casa de los Famosos 2‘.

De acuerdo a Daisy, la ex de Lupillo Rivera es muy mentirosa, por lo que considera improbable que en verdad sea dueña de la casa que mencionó en el reality show de Telemundo.

“Mayeli es muy mentirosa, yo no sé por qué tanta gente le cree. Es muy mentirosa de muchas cosas. Yo no creo que ella tiene casa. La única casa que tuvo fue cuando yo le pagué los casi $2,000,000 y después se le fue la casa, ya no pudo cuando paré de pagarle”, dijo muy convencida Daisy en la plática que tuvo con Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Los señalamientos de Daisy estuvieron acompañados de los intentos fallidos que ha hecho para recuperar parte del dinero que le pagó a su exsocia y que nunca le devolvió, al asegurar que su cuenta de banco no tiene fondos

“Honestamente yo no creo que ella tenga la cantidad, porque ya me hubiera pagado. Yo creo que si ella está en ese show es por necesidad y considero que ni con la cantidad del premio podría pagarme”, relató Daisy, quien tenía la esperanza de embargar el sueldo que Endemol le pagó a Mayeli por aceptar incorporarse al proyecto.

¿Por qué Mayeli Alonso remató su mansión en Temécula?

A principios de 2020 se dio a conocer que Mayeli Alonso había rematado su mansión de Temécula, a la que se había mudado poco después de su separación del hermano de Jenni Rivera y que es la misma que Daisy le habría ayudado a comprar con los $2,000,000 de dólares que le dio.

La casa fue vendida en $100,000 dólares menos de la cifra pagada por Mayeli meses atrás, pero ella negó en todo momento que fuera por falta de capital, sino que se debió a que, según ella, le gusta vivir sin tanta ostentación.

“Era demasiado lujosa, tenia algunas molduras de oro, tenía una tina con mucho oro en esa casa, llaves, pisos. Y yo pues no sé si fue una buena o mala decisión, que a mí no me gusta tanto rollo, entonces yo dije ‘túmbame esta puerta esas ventanas’. Había un candelabro de 50 mil dólares y lo mandé tumbar porque soy muy nerviosa y dije esto me va a caer en la cabeza. Te voy a decir algo, mi tranquilidad no tiene precio. Si hubiese tenido que regalar esa casa por mi tranquilidad y las de mis hijos, lo hubiese hecho”, declaró la ex del Toro del Corrido en entrevista con ‘Suelta la Sopa’.

