“Nada se me ha dado”: Adamari López ya no sabe qué hacer para revivir el huerto de su casa

La presentadora boricua Adamari López, de 50 años, recurrió a su cuenta de Facebook para suplicar la ayuda de sus seguidores, al ya no saber qué hacer para revivir el huerto que puso en su casa durante la etapa más crítica de la pandemia.

“Mi gente linda, en los inicios de la pandemia creé este huerto y sembré de todo: Tomates, sábila, limones, piñas, fresas y nada se me ha dado. La verdad que mi padre era muy bueno con las plantitas, pero a mí me falta dedicación y tiempo. Díganme qué necesita mi huerto para que mejore y me dé frutas ¡AYUDA!”, escribió desesperada la mamá de la pequeña Alaïa.

Su texto estuvo acompañado de un video, con duración de más de tres minutos, en el que mostró lo mal que le ha ido en su faceta como campesina, pues su limón no le ha dado ni un solo cítrico.

“La mata del limón nunca me ha querido dar ni un solo limón y no se me ha dado bien. Por alguna razón a veces se me le arrugan las hojas y dicen que eso es porque tiene una bacteria, pero no sé cómo corregirla. Yo soy consumidora de limón y sería buenísimo que se me diera”, dijo Adamari, quien está esperanzada en que sus fans puedan darle unos consejos útiles para su correcta cosecha.

A continuación detalló que también hizo el intento por sembrar tomates, fresas, boniatos, papas y recaos, pero tampoco se le han dado.

“Aquí yo sembré de todo. Tomate, no se me dio ni uno. Fresa, la plantita estaba muy bonita y ahora ya desapareció. Puse boniato, puse papa y aquí no veo ninguna de esas cosas. Aquí tenía recao, que no se me dio”, se lamentó la ex de Toni Costa.

Pese a que gran parte de su huerto luce desolado y triste, hay algunas plantas que sí se le han dado, como es el caso de la sábila y de la piña, la cual espera algún día le dé su primer fruto.

“Lo que sí veo es una piñita que, creo, se me está dando bastante bien. Esa piñita puede ser que me vaya a dar una rica y deliciosa que pueda consumir aquí en la casa para después volver a sembrar. La piña yo sé que sí es algo que tarda mucho en que se dé bien”, narró esperanzada la también actriz.

Además de su falta de don para las plantas, Adamari es consciente de que la falta de tiempo, de cariño y de dedicación han sido factores trascendentales para que su huerto no haya florecido como lo imaginó, por lo que optó por recurrir a sus fans para ver si existe la posibilidad de revivirlo.

“Si ustedes saben alguna sugerencia para ponerle a mi huertito para que se me dé bien. Si hay algún fertilizante que le pueda echar, si hay más agua, si hay más luz, lo que sea que ustedes piensen que me haga falta, déjenme saber para ver si revivo mi huerto”, dijo Ada antes de despedir su video desde la comodidad de su jardín.

