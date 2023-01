Novia de Lupillo Rivera responde a la tángana de Mayeli Alonso y su mamá en Instagram

Giselle Soto es el nombre de la joven novia de “El Toro del Corrido”, Lupillo Rivera. Después que su mamá y Mayeli Alonso se dieran una tángana de insultos en un live de Instagram, la pareja del cantante de regional mexicano salió a dar su versión de los hechos.

En todo momento Giselle dijo que ella no vive de la opinión pública, que inclusive la han llamado para ofrecer entrevistas y ella jamás las ha otorgado. La novia de Lupillo Rivera explicó también que ella no tiene una relación con su madre desde hace mucho tiempo. Al hablar de esto, la joven estuvo a punto de explotar en llanto. Aseguró que siempre había sentido respeto por Mayeli Alonso, justamente porque sabía lo dura que había sido la vida con la misma.

Catalogó el incidente como vergonzoso: “Yo no entiendo cuál es el problema. Yo veo a esta señora y me da lástima. Lástima me da. Yo sé que es una gran mujer y que ha sufrido y yo la admiraba por eso… Una mujer que habla de bullying… Para qué me mete a mí…”, continuó diciendo la novia de Lupillo sobre Mayeli. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

La pareja de Lupillo Rivera también dijo que se lleva excelente con los hijos de la ex participante de Rica Famosa Latina y La Casa de los Famosos 2. Que les lava la ropa y que les hace la comida y que sobre todo ha logrado ganarse de ambos que es lo único que, como continuó explicando, le importa. Ante esto, Ayana Rivera, salió a dar un mensaje a través de su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

En el mismo dejó claro que su mamá, Mayeli Alonso, no necesita de nadie que la defienda y que con Lupillo Rivera y su novia Giselle se lleva excelente. Reiteró que esa es su familia y que considera una falta de respeto los comentarios que ha recibido de la misma.

La novia de Lupillo terminó su intervención en Instagram diciendo que el hermano de Jenni Rivera la quiere y respeta y que es es la única razón por la cual considera que vale la pena salir y dar la cara ante la polémica suscitada con su mamá y Mayeli: “Yo soy quien tiene la corona aquí en esta casa“.

