Doña Rosa presume orgullosa la casa que le regaló Lupillo y Juan le da con todo a Mayeli

Doña Rosa, la matriarca de los Rivera, contó en un video con duración de más de 10 minutos, diversos detalles de lo dadivoso que fue Lupillo con ella en sus mejores años, a tal grado de que le dio dinero hasta para comprarse una casa.

!El gusto me lo di. El gusto de que mi hijo, Lupillo, me diera para comprar una casa, me lo di y por qué, porque lo merezco, porque soy su madre”, dijo orgullosa en una conversación que tuvo con Juan y con Don Pedro Rivera en la cocina de su hogar.

La vivienda en cuestión no es habitada por ella, sino por una de sus familiares, sin embargo, en su testamento dejó claro que, tras su muerte, pasará a manos de Lupillo, pues está muy agradecida con él por todo lo que hizo por ella cuando pudo.

“Yo le dije a Lupillo: ¡Esa casa donde está tú tía Tere ya está en el testamento, si la quieres vender después, pues ya sabrás o lo que tú quieras hacer con ella'”, se le oye decir en el material.

A continuación arremetió contra las exparejas de su hijo, en específico contra Mayeli Alonso, quien le está reclamando hasta lo que no al ‘Toro del Corrido’, lo que la tiene muy molesta a ella y a toda la familia.

“Otras agarraron lo que no merecían”, dijo tajante Doña Rosa, quien fue secundada por Juan, mientras que Don Pedro permaneció callado gran parte del video, pues no le gusta hablar de los demás.

“La cosa esta así y esto es feo, pero es que mí me molesta. Mi carnal Lupe, cuando le fue bien, sí fue muy dadivoso con la familia, la verdad, las cosas como son. Con todo respeto, Mayeli, de eso que vio Lupe, cuánto se ganó ella, para que ella esté reclamando después y si va a decir las cosas como son, que sean como son. Lupe en Chihuahua compró un rancho, puso un friego de árboles, creo que eran 1,200 de nuez, y en chino y en seco se los quitaron. Eso por qué no lo dice”, señaló molesto Juan.

