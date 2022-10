Periodista asegura que Gaby Spanic podría ser embargada tras ganarle demanda por daño moral

El periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, de 57 años, dio a conocer, por medio de un tweet, que la actriz venezolana Gaby Spanic podría ser embargada y perder parte de sus bienes si no paga la cifra que le debe después de que le ganara una demanda por daño moral.

“Comunicado de mi asesor legal ALONSO BECEIRO VILLEGAS, donde explica que @gabyspanic PERDIÓ TODAS LAS INSTANCIAS sobre su acusación de ‘Daño moral’ y ahora o paga o será embargada”, se lee en el texto con el que acompañó su comunicado.

En el texto se lee claramente que la villana de las telenovelas deberá hacerse cargo de diversos gastos que tuvo Infante, ya que de no hacerlo se procederá a embargar y hasta a rematar sus muebles.

“Una vez que Gustavo Adolfo Infante ha ganado en definitiva esta última instancia, se iniciará el procedimiento de ejecución forzosa de lo resuelto por el Juez Civil para cobrar los gastos y costes que la negligencia de la proveniente ocasionó, para lo cual se procederá a embargar y en su caso rematar bienes de Gaby Spanic”, se lee al final del comunicado.

pic.twitter.com/yLpfZr7lE1 — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) October 11, 2022

Sobre este tema, Gustavo Adolfo Infante también se pronunció en su programa de YouTube, donde brindó mayores detalles de la pelea que le ganó a la actriz sudamericana.

“Según me explica mi abogado no hay absolutamente nada que hacer. Ella inició otro juicio, ahora también por daño moral, en contra de Grupo Imagen, en contra mía. A mí me da mucha pena porque alguien la está mal aconsejando a la señora Spanic y si ya perdió cinco instancias federales, de la Ciudad de México, de colegiados, quién la habrá aconsejado que me vuelva a demandar por daño moral”, comentó el periodista.

En la misma emisión, el abogado Alonso Beceiro detalló que ya se tienen perfectamente ubicados los bienes que podría perder Gaby Spanic en caso de negarse a pagar la cifra adeudada al periodista.

“Ante la inexistencia ya de cualquier otro medio de defensa, lo que procede es que el juez, que conoció primero de todo el expediente ya inicie los actos de ejecución que implican el cobro coercitivo, es decir, ya de manera forzosa de las cantidades que te adeuda. Ahorita lo que nosotros haremos es establecer qué bienes tiene, ya tenemos algún contexto, y sobre esos bienes trabajaremos el embargo a efecto de que se garantice y se cumpla con el pago correspondiente”, detalló el litigante.

