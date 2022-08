Juan Rivera y Lupillo Rivera vuelven al ataque y ponen a Pedro Rivera de por medio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lupillo Rivera y Juan Rivera, hermanos de la fallecida Diva de La Banda, Jenni Rivera, volvieron al ataque en redes sociales. En esta oportunidad, “Lupe” fue cuestionado por la prensa sobre qué opina sobre el manejo de Juan y Rosie Rivera en la disquera de su padre Pedro Rivera, entre algunas otras preguntas: “… Ahí nomás mi apá que cuide los números es lo único que tiene que cuidar mi apá y su compañía disquera…”, aseguró haciendo referencia al dinero.

Por su parte, Javier Ceriani de Chisme No Like sentenció: “Los llamó rateros… A sus hermanos Juan y Rosie”. Juan Rivera no se quedó callado y respondió entre muchas otras cosas diciendo mostrando unos mensajes de tezto que tuvo con Lupillo Rivera cuado manejaba su carrera (en la disquera de Pedro Rivera): “Lo hago público, ¿Por qué hago esto público? Ya vieron que ahí está todo el papelo porque Lupe está insinuando que Rosie y yo robamos y que mi papá se tiene que cuidar de nosotros…”.

A tarvés de un Live en Instagram, Juan Rivera le respondió a : “Aquí está claro quién se tiene que cuidar…” al tiempo que explicaba que era El Toro del Corrido el que le debe dinero y también puso a Pedro Rivera de por medio en respuesta a su hermano: “Más bien es alrevés. Es mi papá el que tiene que se cuidar para que Lupe le pague. No saben cuánto le debe. Miles y miles de dólares”…, continuó el tío de Chiquis Rivera.

Esta es la misma vía que ha venido usando Juan Rivera para aclara algunos puntos desde que se dieron las últimas polémicas con los hijos de Jenni Rivera, sus sobrinos: Chiquis, Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny. Lupillo Rivera también ha usado las redes sociales en oportunidades anteriores. La última vez que hubo una fuerte discusión de manera pública entre ellos fue cuando se solicitó la auditoría a la empresa de Jenni, precedida para ese momento Rosie Rivera. A esa polémica se le sumó un incidente entre estos dos hermanos con un carro y un rifa.

Para ese momento, Mayeli Alonso también entro el la controverisa y contó con detalles su versión de los hechos. Durante unas buenas semanas estuvieron en el “lleva y trae” Lupillo Rivera y Juan Rivera. Este último realizó una rueda de prensa en la que contó detalles de su participación en las empresas de Jenni Rivera, algunas discrepancias que tuvo en el camino con sus sobrinos e incluso cuál era su sueldo en la corporación.

Luego Chiquis Rivera hizo uno habalando sobre el resultado de la auditoría. También dijo que Juan Rivera y Rosie Rivera estaban pidiendo el pago de varios trabajos que hicieran durante los años que trabaron para la empresa de su hermana. Le parecía excesivo, pero estaban en negociaciones para saldar las deudas como podían. Esto fue quizás un punto final para esta larga y terrible etapa por la que pasó la familia Rivera.

El propio Juan lo cerró con unas publicaciones muy sentidas en las que narraba y describía, desde su punto de vista, a cada unos de sus hermanos y sus padres. Cuando tocó el turno de Lupillo Rivera, los seguidores y detractores de toda esta familia de artistas, se conmovieron y expresaron el deseo de reconciliación entre ambos. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Lupillo Rivera respondió ese mensaje a través de Instagram y también dejó abierta la posibilidad de esto dejándole a la suerte al destino: “No te preocupes carnal, con Dios solamente te irá de maravilla. El estar cerca de la familia no te hace mejor persona y estar lejos de la familia no te hace persona mala tampoco, son las cosas de la vida. Todos tenemos nuestra propia familia que proteger, aunque sea hasta de un mismo hermano. Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que Dios nos perdone a cada quien por nuestros errores…”.

Después de esto volvió a su cauce y las aguas se calmaron un poco. Juan Rivera siguió con los diferentes contenidos que realiza en las redes sociales. Lupillo Rivera en su trabajo musical. Rosie Rivera dedidcada a la religión y también haciendo contenido digital. Los hijos de Jenni Rivera cada uno en sus trabajos actuales.

Sin embargo, estas últimas declaraciones de Juan Rivera sobre Lupillo Rivera y viceversa han sido una chispa en el medio la paja y con mucho viento. Es decir, lo poco para avivar las diferencias entre ellos.

Hasta el momento del cierre de esta nota. Ni Lupillo Rivera, ni Chiquis Rivera se habían pronunciado después de este Live de Juan Rivera.

Sigue leyendo:

Juan Rivera ataca de nuevo a su hermano Lupillo: “Todas te dejan”

Mayeli Alonso reveló que Lupillo Rivera vomitó después que Jenni Rivera le hiciera fuertes confesiones

Mayeli Alonso hace inesperada confesión sobre Belinda y Lupillo Rivera: “Ella le lloraba”

Juan Rivera reveló que pidió entrar a ‘La Casa de Los Famosos’ para enfrentar a Salvador Zerboni

Doña Rosa y Juan Rivera opinan de los desnudos de Chiquis Rivera: “Sí da pena”, dijo la mamá de Jenni Rivera

Detienen a Doña Rosa en el aeropuerto de Miami y Juan Rivera grabó todo

Juan Rivera envía fuerte mensaje a Lupillo Rivera sobre su relación y este último le responde

Juan Rivera responde a Chiquis Rivera: “No le tengo rencor por lo que pasó con Jenni Rivera cuando murió”

Chiquis Rivera usa extraño enterizo en área de las “boobies” y admite la terapia en divorcio de Lorenzo Méndez