Juan Rivera ataca de nuevo a su hermano Lupillo: “Todas te dejan”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que Lupillo Rivera asegurara que su deber como tío es apoyar a sus sobrinos, Juan Rivera alza una vez más la voz para criticar a su hermano y revelar que este nunca se ha preocupado por el bienestar de los hijos de su hermana Jenni.

Fue a través de una transmisión en vivo de Instagram, en donde Juan destacó que espera esta sea la última vez que habla del tema, pero no se puede quedar callado tras las declaraciones del “Toro del Corrido”, a quien ya le había pedido terminar con los ataques.

“Todo se pudo haber solucionado si se hubiera sentado a hablar. Es difícil estar en esta situación con un ser querido, pero lo hago porque esto tiene que parar. Le dije a mi carnal que por favor me mantuviera fuera de su boca. Le dije: ‘Carnal tú por tú camino yo por el mío’“, destacó.

En respuesta a lo mencionado por Lupillo durante la conferencia de prensa que ofreció hace unos días para presentar un suplemento alimenticio, donde volvió a mencionar los problemas que existen en su familia; Juan asegura que su hermano nunca ha tenido la intensión de apoyar a sus sobrinos.

Incluso, las peleas que han protagonizado Juan y Lupillo han sido de forma directa, así lo recordó el empresario:

“Él dijo en una entrevista: ‘Yo a mi carnal lo amo mucho’. Hace una semana o dos me dijo: ‘Sigues siendo el mismo pend*** que me la pela hoy como me la pelaba de niño’ y les soy sincero, le respondí: pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan“, añadió a la serie de fuertes declaraciones.

Juan habló específicamente de una pregunta que le hicieron a su hermano y que desencadenó esta nueva polémica: “Le preguntaron qué pensaba de lo que estaba sucediendo con mis sobrinos. Qué feo, él dijo que no había lados, pero que mis sobrinos no tenían mamá y papá y él tenía que apoyarlos y tenía que enseñarles cosas de la vida. Estoy de acuerdo, es nuestro deber”.

Sin embargo, considera que todo fue solo un dicho de su hermano, ya que la realidad es muy distinta.

“Ahora, yo me pregunto: ¿Desde cuándo mis sobrinos no tienen mamá y papá? No tienen mamá y papá desde diciembre 9 del 2012 ¿Hasta ahora se le ocurrió a mi carnal (apoyarlos)? Porque hay una lista de cosas, no que yo voy a decir, que él hizo y que ustedes vieron. Mi carnal no dice las cosas como son, él dice que debe estar ahí apoyando”.

En el encuentro virtual con sus seguidores, el hermano de Jenni también habló sobre la famosa auditoria que exigió Johnny, en donde aclaró que no hay manera de evitarla.

“La auditoría se va a dar, incluso creo que ya casi la acaban. Eso no hay manera de evitarlo y lo repito yo no tengo nada que hacer ahí, eso es cosa de la empresa y mi hermanita Rosie”.

Asimismo, recordó un par de ocasiones más en las que supuestamente Lupillo prefirió enfocarse en su carrera musical dejando a un lado a sus sobrinos.