Mayeli Alonso muestra su busto, habla de tríos y le da la razón Niurka Marcos

La ex de Lupillo Rivera anda imparable y muy guapa y sexy. Mayeli Alonso estará de invitada especial toda la semana en el programa de UniMás, Siéntese Quién Pueda. Ahí encendió la polémica al hablar nuevamente de los tríos en las relaciones y decir: “Tienes que estar muy segura de sí misma”. En este punto y aunque parezca mentira, le dio la razón a su rival de años, Niurka Marcos.

Con un look nuevo de melena negra larga, un traje oscuro también pero con el busto a medio mostrar, Mayeli Alonso encendió el set de SQP. Por supuesto y como ya nos tiene acostumbrados habló sin miedo al qué dirán sobre el tema que armó polémica después de un live que realizara en Instagram hace días atrás. En el mismo hablaba que había hecho un trío en el pasado con una de sus parejas y que eso en nada daño su relación de momento.

Por supuesto y de inmediato los comentarios se desataron y todo preguntaban si esa pareja era el padre de sus hijos Lupillo Rivera. Mayeli no aclaró esto en el show de tv, pero sí defendió su posición dándole la razón a Niurka Marcos, quien piensa bastante parecido a su ex compañera del reality de tv, Rica Famosa Latina.

“Si te gusta hacer tríos, si te gusta estar con cuatro, si te gusta estar con seis, con más la gente, no importa, les gusta ya. O sea no entiendo yo porque la gente no ha entendido que eso siempre ha existido siempre, entonces nosotros somos los que estamos cerrados a esto”, aseguró la ex de Lupillo Rivera y la también participante de La Casa de Los Famosos 2. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Niurka y Mayeli a favor de las relaciones abiertas

“Yo creo que dentro de cuatro paredes las personas pueden practicar sexualmente la intimidad de la manera que quieras, siempre que sea intimidad. Ahorita están manejando abiertamente ese punto y lo permiten los líderes de las plataformas. Pues eso no lo podemos evitar ninguno de nosotros o sea porque quienes ponen las normas en las plataformas son los dueños de las plataformas. O sea que si ellos lo permiten, pues tú que vas a criticar”, había dicho Niurka Marcos sobre un video íntimo que se filtró hace poco sobre un famoso.

A lo que Mayeli Alonso respondió: “Yo creo que Niurka por primera vez déjame te digo que estoy 100% de acuerdo contigo, estoy al 100% de acuerdo con ella porque es realidad o sea eso ha existido siempre, ahorita la gente apenas lo está aceptando y tenemos que aprender a respetar lo que a la demás gente le gusta”. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

