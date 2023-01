Lupillo Rivera emite comunicado y pide disculpas a Mayeli Alonso y a sus hijos

Después que Mayeli Alonso subiera a su live de Instagram a la suegra de su ex Lupillo Rivera es decir, la mamá de Giselle Soto, y se armara una tángana entre ambas donde los insultos estuvieron al orden del día, “El Toro del Corrido” emitió un comunicado en el que le pide disculpas a sus hijos y a su ex esposa.

Suegra de #LupilloRivera asegura que si Mayeli Alonso cae en el hospital la va a dejar morir pues dice que ella es enfermera 👩‍⚕️ pic.twitter.com/yZiMaGCVD4 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 10, 2023

Inicialmente, Lupillo Rivera hizo un live también diciendo que no podía defender a la mamá de su novia por los insultos emitidos a la estrella de los realities shows Rica Famosa Latina y La Casa de Los Famosos 2, Mayeli Alonso, alegando que tampoco tenía cómo defender mucho a su ex esposa. Ahora decidió dar marcha atrás y emitir un comunicado en el que claramente le pide un sentido perdón a la misma, así como también a los dos hijos que tiene con ella.

“A mis hijos y a la mamá de is hijos quiero pedirles una disculpas ya que muchas veces lo que se dice u opina se sale de contexto…. Reconozco, que los comentarios de la mamá de mi pareja, estuvieron fuera de lugar. No tengo ninguna injerencia en esto sin embargo reitero una disculpa pues como lo he mencionado, afecta a mis hijos y a su mamá… Aprovecho para informar que hoy en día estoy solamente comprometido con mi carrera”, es parte del comunicado que publicó en sus redes sociales Lupillo Rivera sobre el pleitazo entre Mayeli y la mamá de Giselle.

Por supuesto muchos fans se abocaron a apoyarlo y a decir que eso es lo que hace “un caballero”. También levantó las alarmas con esa última aclaratoria. ¿Qué quiere decir Lupillo con que está comprometido solo con su carrera? ¿Acaso ya no continúa de relación con Giselle Soto, pues no se sabe.

Por su parte, Giselle Soto, quien ya tiene rato con Lupillo hizo un live también diciendo que la relación con su madre siempre ha sido inestable y que tampoco tiene responsabilidad en lo que opine la misma. Dijo también que admiraba a Mayeli por lo luchona que ha sido con la vida, asegurando que eso era un motivo de admiración para ella. Sin embargo, se refirió a toda la situación como lamentable.

Por último cerró diciendo: “Yo soy la que tiene esa corona”, al tiempo que aseguraba que Lupillo Rivera la respeta y quiere, así como también los hijos del cantante de regional mexicano con Mayeli Alonso. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Esta última publicó un video de sus fotos más sexys e hizo referencia al insulto de “India Tamahara” que le propinó la suegra de su ex esposo. Sin duda, el año 2023 arrancó con un buen combate entre esta familia de famosos. View this post on Instagram A post shared by M A Y E L I A L O N S O (@mayelialonsooficial)

