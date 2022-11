Lupillo Rivera llevó a Belinda a la casa de Mayeli Alonso y sus hijos

La Rica Famosa Latina, Mayeli Alonso, está dando de qué hablar no sólo por las polémicas dentro del reality de Estrella TV sino por las declaraciones que ha dado recientemente sobre su ex esposo, Lupillo Rivera y la ex novia del mismo, Belinda.

En algún punto cuando estuvo en el reality de Telemundo, La Casa de Los Famosos 2, confesó que Belinda y Lupillo Rivera sí estuvieron juntos y que la intérprete de “Sapito” hasta le lloraba. Ahora los reporteros de Univision fueron testigos que Mayeli Alonso volvió a mencionar a la pareja ante las incesantes preguntas. Aseguró que El Toro del Corrido había llevado a Belinda a su casa y que sus hijos la habían conocido. Incluso hasta cree que la ex de Christian Nodal hasta le llegó a regalar algo a su hija.

Por supuesto, la Rica Famosa Latina mencionó a la familia Rivera. No es un secreto para nadie las rencillas ha tenido con los mismos. “Yo creo que en cierto punto todo el mundo es tóxico. Pero bueno más que por las personas que siguen ahorita… Yo tuve un problema muy grande con uno de ellos, dijo Mayeli dando a entender que desde entonces mantiene distancia con la familia de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

De la cantante de regional mexicano dijo que siempre tuvo una conexión muy linda con La Diva de La Banda. De Lupillo, que ahora se está llevando super bien con él: “La guerra acabó”. Además agregó que entre ellos hay una amistad por los hijos y la casi década y media que estuvieron juntos.

En cuanto a los tatuajes (por el tatuaje de Belinda en los cuerpos de sus ex Lupillo y Nodal) dijo que ella tiene en su cuerpo varios de todas las personas importantes que han pasado por su vida. Sin embargo, no quiso revelar dónde tiene el tatuaje del padre de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

