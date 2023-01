Mayeli Alonso ubica a la novia de Lupillo Rivera con contundente mensaje en Siéntese Quien Pueda

Mayeli Alonso ha seguido siendo la invitada especial en el show de UniMás, Siéntese Quien Pueda. Ahí no sólo ha develado detalles íntimos sino que también habló de cómo es lidiar con las parejas de su ex y sus hijos. En este caso se refería a su exesposo Lupillo Rivera y a la nueva relación que tiene con su novia Giselle Soto. Muy al estilo de la Rica Famosa Latina, la ubicó con un poderoso mensaje ante las cámaras de televisión.

Después de un live en Instagram donde Mayeli Alonso y la suegra de Lupillo Rivera se dieron hasta con el balde. Giselle Soto, la novia de El Toro del Corrido, hizo otro hablando de lo bien que se lleva con los hijos de su pareja. Pero Mayeli aprovechó estar en tv y le aclaró algunas cosas a la jovencita: “La novia de mi ex dice: – Tus hijos están bien en mi casa- Mi reina para empezar esa casa es de mis hijos. Esa casa se la compré yo con su papá a mis hijos. Es decir, tampoco sean desubicaditas… Ubíquense, ¿sí?”.

Pero así como fue frontal con su ex, reconoció hasta dónde debía llegar su mensaje: “También a uno como ex ubicarse. Darle su espacio y no meterse en la relación como tal de ellos. ¿Por qué? Porque si cuento algo que me pasó con él hace años, no le tiene por qué afectar. Mija no sude calenturas ajenas…”, terminó de decir Mayeli Alonso sobre el pleitazo que tuvo con la actual nueva de su ex Lupillo Rivera.

Después de aquel live de Giselle Soto, Mayeli y la suegra de Lupillo y hasta el cantante de regional mexicano, éste emitió un comunicado en el que le pedía perdón a su ex y a sus hijos. Se desentendió de los comentarios emitidos por su suegra en los que, entre muchas cosas, llamó a la también ex participante de La Casa De Los Famosos 2: “India”.

Giselle, novia de Lupillo, también se desligó de los comentarios racistas de su madre diciendo que la relación con su progenitora no era la mejor y que le avergonzaba estar en medio de una situación de ese nivel. View this post on Instagram A post shared by @escandalo_o

Mayeli Alonso terminará la semana en Siéntese Quién Pueda, donde ha revelado hasta sus más íntimos secretos como los 8 orgasmos que puede tener por noche, qué le gusta de los hombres y hasta la sorprendieron con sorpresas con mensajes de su hija y de su hermano. Mismos que la dejaron botando el lagrimón en pleno set de televisión. Sin duda, una semana cargada de emociones para la mexicana quien terminó cautivando al público del show. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda) View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Sigue leyendo:

Mayeli Alonso muestra su busto, habla de tríos y le da la razón Niurka Marcos

Mayeli Alonso hace tremenda revelación sobre el motivo que la hizo separarse de Lupillo Rivera | VIDEO

Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no se soportan. Se ignoraron en Premios de La Radio 2022