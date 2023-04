Lupillo Rivera incursiona en la industria del cannabis y lo ofrece a otros artistas

El cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera decidió incursionar como empresario y su nuevo negocio ha desatado un debate entre los internautas.

Hace unos días durante una entrevista con Despierta América, el hermano de Jenni Rivera reveló que emprendió en la industria del cannabis y aclaró de inmediato que se trata de fines medicinales y no lúdico.

“Nosotros tuvimos que aprender lo que era el cannabis por el uso medicinal, hay mucha gente que confunde las cosas, que todavía no tiene en la mente abierta por no saber y no estudiar lo que es el cannabis, y el cannabis viene siendo una medicina”, explicó Rivera durante la entrevista.

Según comentó Lupillo Rivera comenzó a aprender sobre esta hierba a raíz de un problema de salud que presentó en una rodilla, porque las pastillas que le indicaron le estaban “dañando el hígado” y entonces el médico tratante le recomendó “fumar o tomar gotas de cannabis”.

El ‘Toro del Corrido’ reiteró que se trata de un negocio lícito al explicar que “todo tiene que estar contabilizado por el estado de California”. Asimismo, detalló cuándo comenzará la producción del negocio: “Todo arranca en este verano. Todo el papeleo lo estamos haciendo ahorita”.

Durante el espacio televisivo aprovechó para invitar a sus colegas y amigos del mundo artístico que se interesen en este emprendimiento a contactarlo para ayudarlos si desean tener alguna línea de productos a base de cannabis.

“Ahorita gracias a Dios ya estamos en este negocio. Ahora si ya estamos ofreciendo a los artistas que quieran tener su línea de todo ese rollo pues nosotros lo podemos ayudar con eso”, dijo Lupillo Rivera.

Los internautas han dejado diversas opiniones en la publicación en Instagram que hizo ‘Despierta América’ con la entrevista.

“Realmente es triste realmente lo es un negocio del maligno pobre nuestros jóvenes Dios los libre y libere de todo mal”; “Un narco legal”; “Realmente es muy bueno y mucha gente se asusta, pero realmente sirve para muchas cosas, obvio no contiene el efecto… Sólo contiene el CBD”; “Le va a ir muy bien hay muchos adictos a eso”, se logra leer en algunos comentarios

Recientemente el artista fue sometido a una cirugía de emergencia por apendicitis, pero al terminar los días de reposo postcirugía se reintegró a apretada agenda de compromisos laborales.

