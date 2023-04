Juan Rivera confirma que está en negociaciones para entrar en ‘Hoy Día’: ¿Reemplazará a Adamari López?

Luego de la inesperada salida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’ y de Telemundo, se comenzó a especular que Juan Rivera, exparticipante del reality show ‘La Casa de los Famosos 3’, sería quien asumiría la vacante en la plantilla de presentadores de ese programa. Sobre ese tema el artista decidió romper el silencio.

En entrevista con el programa ‘Chisme No Like’, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, el hermano de la fallecida Jenni Rivera reveló que sí está en conversaciones con Telemundo para ingresar a su show matutino.

“Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás”, aseguró en el programa transmitido en YouTube.

En su comentario Rivera dejó claro que su ingreso no sería para ocupar el puesto que dejó Adamari López, a quien él respeta y admira.

“Adamari es estrella, es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular y pues yo he ido un par de veces, me gusta, me entretengo, quisiera hacer distintas cosas y veremos“, comentó.

El exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ elogió a Adamari y reconoció que ella siempre fue “muy linda” cuando él asistía a entrevistas y que sabe que su carrera seguirá brillando porque es una gran profesional en algo que él no conoce mucho todavía.

“Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto, yo no conozco mucho de esto, creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, dejó claro.

Aunque no dio mayores detalles, comentó que fue hace un mes que Telemundo se contactó con él para platicar y saber si tenía disposición de unirse a ‘Hoy Día’, lo que quiere decir que fue antes de que saliera la puertorriqueña del show.

“En realidad hace un mes me preguntaron si yo estaría dispuesto a irme a vivir a Miami. Si estuve siete semanas en La casa de los famosos lejos de mi familia y vi lo que me dolió, yo no podría irme a vivir a Miami a estar lejos de mis hijos. Ellos ya tienen su vida aquí (en Los Ángeles). Mi hijo el de 15 años yo no le voy a quitar sus amigos y la escuela donde ya está impuesto, entonces yo les dije tal vez lo que podría ser es estar dos semanas sí y dos semanas no”, detalló.



