Juan Rivera responde a quienes lo critican por renovar sus votos matrimoniales en ‘La Casa de los Famosos 3’

Juan Rivera y su esposa, Brenda, han recibido críticas en las redes sociales por su decisión de renovar sus votos en el popular reality show “La Casa de los Famosos 3”. El artista decidió responder los cuestionamientos sobre su decisión para así tratar de frenar los malos comentarios.

Juan Rivera, el hermano de Jenni Rivera, se casó con Brenda en 2017 y han estado juntos durante más de 27 años. Sin embargo, la pareja ha decidido renovar sus votos en el programa de televisión en el que participó el cantante. La ceremonia podrá verse este domingo, durante la edición del reality show a partir de las 7 p.m., hora del Este.

Algunos internautas han criticado la decisión de Juan Rivera, consideran que el exparticipante del reality quiere ser el centro de atención. Han recordado que el programa se llama “La Casa de los Famosos” y no “La Casa de Juan”.

Sin embargo, la pareja ha dejado claro que ven es una oportunidad para fortalecer su amor en presencia de los excompañeros del cantante de ‘La Casa de los Famosos’. A través de un video publicado en Instagram, Juan Rivera y su esposa Brenda, dieron la cara a las críticas.

En el clip, el artista defiende su decisión de celebrar su amor, le pide a la gente que reflexione sobre por qué algo tan positivo como una renovación de votos puede generar tanto odio y preguntó: “¿Quién quiere ver la boda y quién no?

Ante la encuesta del cantante de música regional mexicana, algunos le han comentado: “No molesta solo que no tiene ningún significado hacer en la casa de los famosos porque los dos no se conocieron en la casa. Esto es solo un capricho más de usted para obtener foco” y “Te admiro Juan, pero con todo respeto que te mereces tú y tu familia.. y tú qué has pedido la opinión del público, pues no. nunca había visto que le dieran tanto crédito a una sola persona”.

La pareja ha dejado claro que celebrar su amor en el show televisivo es una decisión personal y que esperan que todos puedan encontrar la felicidad que ellos han encontrado juntos.

En resumen, Juan Rivera y su esposa Brenda están emocionados de renovar sus votos en el popular reality show “La Casa de los Famosos 3”. A pesar de las críticas en las redes sociales, la pareja sigue adelante con sus planes para este domingo.

