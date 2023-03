Juan Rivera habla de la salud de su esposa: “Tiene 2 genes cancerosos”

Aunque el 2023 se inició con buen pie para Juan Rivera, quien se convirtió en uno de los participantes del reality show de Telemundo, La Casa de Los Famosos 3, una engorrosa noticia le impidió continuar en la competencia. Su esposa Brenda tiene 2 genes cancerosos.

A pesar de su favoritismo en La Casa de Los Famosos, Juan aseguró: “Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer”. Ahora, semanas después, revela detalles del procedimiento que vive con Brenda.

Asegurando que son gente de fe, el hermano de la recordada Jenni Rivera, explicó que este 15 de marzo su esposa inició el tratamiento médico. “Para los que tanto han criticado y no saben. Mi esposa tiene, a lo que yo entiendo, 2 Genes Cancerosos. En inglés se llaman BRCA 1 y 2, por lo cual ella se tiene que quitar los pechos y ovarios para evitar un caso severo en ella”, dijo Juan Rivera en Instagram.

En el mismo texto que acompañó la publicación con la imagen que revela el calendario de citas de Brenda e hizo una petición a sus seguidores: “Levanten a mi esposa en sus ORACIONES porfaaa”.

Juan Rivera es blanco de críticas

Horas después de haber contado lo que vive su esposa, Juan Rivera invitó a sus seguidores a ser testigos de un acto de amor: la renovación de sus votos.

Pero además harán todo esto en la Casa de Los Famosos, por lo que el evento será transmitido por Telemundo totalmente en vivo este domingo. La noticia, aunque alegró a muchos, también causó descontento en otros tantos.

Algunos lo invitaron a centrarse en la salud de su esposa, otros a cerrar su ciclo con La Casa de Los Famosos. Mientras que unos internautas destilaron un poco más de ácido, comentándole que mejor estaría un cara a cara con Lupillo Rivera o mejor aún, con su sobrina Chiquis Rivera, tomando en cuenta que entre la familia prácticamente no hay relación.

Juan Rivera volvió a tomar turno, en esta oportunidad para responder a las críticas: “Como lo he dicho anteriormente. Yo quisiera que todo el mundo tuviera la oportunidad de conocer a la mujer que me cambió la vida. La mujer que ha sido mi fuerza en muchas batallas”. Además volvió a preguntar quién sí quisiera verla y quién no.

Brenda también se expresó y dijo: “Hay mucha gente que ha comentado que es un momento privado, pero qué bonito se siente tener a alguien que le grite a todo el mundo a los cuatro vientos, el amor que tiene por su pareja”. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Sigue leyendo:

La Casa de Los Famosos 3: La Materialista se compromete y Juan Rivera llora con su esposa

Juan Rivera rompe en llanto en La Casa de Los Famosos 3 hablando de la distancia con sus sobrinos

Mayeli Alonso y Juan Rivera se dieron hasta con el balde por comentarios en La Casa de Los Famosos

Juan Rivera revela datos de la muerte de Jenni Rivera en La Casa de Los Famosos 3

Rey Grupero le cortó el cabello a Juan Rivera en La Casa de Los Famosos 3 y se armó la tángana