Así es la casa en la que se vivirá Juan Rivera tras abandonar ‘La Casa de los Famosos’

El cantante Juan Rivera, quien acaba de cumplir 45 años y quien decidió abandonar ‘La Casa de los Famosos’ la noche del lunes 27 de febrero, vive en una muy linda casa con su esposa, Brenda, y con sus hijos, Marina, Johnny, Divine y Frida.

Por medio de diversos videos, el hermano de Jenni Rivera nos ha permitido conocer a detalle su hogar en el estado de California.

Cocina

La cocina es la habitación que más ha presumido el famoso ‘Ratón’, pues es un amante de preparar las más exquisitas recetas para deleite de su familia, pero también de los 578,000 seguidores que tiene en Instagram.

Por lo que hemos podido notar, esa habitación es abierta y bastante amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central de mármol que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Comedor

Su comedor, al igual que el resto de su casa, es de bastante buen tamaño. Está compuesto por una mesa rectangular con capacidad para ocho sillas que combinan distintos tonos de café, así como por diversos arreglos florales que le dan un toque especial al sitio donde suele compartir los alimentos con su numerosa familia. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Sala

Su sala, que es donde suele poner su árbol de Navidad y se ubica a un costado de la escalera que conecta con el segundo piso, está compuesta por sillones de tono beige, por una vitrina con su respectivo espejo, por unas mesas y por unas fotos familiares. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Sala de discos

Como todo un Rivera, Juan cuenta con una espacio para sus reconocimientos musicales, tal y como lo ha mostrado en algunos de sus videos, en los cuales ha mostrado los discos que tiene colgados en la pared. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Patio

Su patio cuenta con una zona de terraza, con áreas verdes y con una piscina con su respectiva área de spa. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

