Hispano sentenciado por agredir a agentes en protesta migratoria en Los Ángeles

A tres años de prisión fue sentenciado un hispano del sur de California por agredir a agentes federales durante una manifestación contra los operativos de inmigración en junio del año pasado.

Elpidio Reyna, de 42 años y residente de Compton, fue acusado de lanzar piedras contra vehículos gubernamentales durante la protesta que ocurrió el 7 de junio de 2025 en la ciudad de Paramount, causando lesiones a un agente cuando el vidrio de uno de los vehículos se estrelló, según los fiscales.

El 17 de febrero de 2026, Reyna se declaró culpable de un cargo grave de agresión contra un agente federal con un arma mortal o peligrosa que causó lesiones corporales.

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El incidente en Paramount ocurrió el sábado 7 de junio de 2025, un día después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó las redadas migratorias en Los Ángeles y en condados del sur de California por instrucción del presidente Donald Trump.

Como protesta, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles y en otras ciudades, como ocurrió en Paramount, cuando agentes federales realizaban un operativo migratorio cerca de una tienda Home Depot.

Elpidio, quien permanece bajo custodia de las fuerzas del orden desde que acordó su entrega el 23 de julio de 2025 en el puerto fronterizo de San Ysidro, fue sentenciado a 36 meses en una prisión federal.

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“Estar en desacuerdo con las leyes aprobadas por el Congreso no le da derecho a agredir a agentes federales“, declaró el primer fiscal federal adjunto en California, Bill Essayli.

“Este acusado pensó que quedaría impune por lanzar grandes piedras contra las fuerzas del orden. En cambio, cumplirá una condena en una prisión federal, donde podrá reflexionar sobre su mala decisión”, añadió.

De acuerdo con documentos judiciales, Reyna, junto con otros manifestantes, lanzó piedras a los vehículos en los que se desplazaban los agentes federales de inmigración, además de prender fuego a objetos para obstaculizar el operativo de las fuerzas migratorias.

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Reyna aceptó ser culpable de incendiar intencionalmente objetos en la calle y de lanzar piedras contra vehículos en los que viajaban agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Paramount.

Una de las rocas que lanzó Reyna impactó contra el vidrio de un vehículo gubernamental en el que viajaba un agente federal identificado con las iniciales R.T., quien sufrió una lesión en la frente.

Según los fiscales, Reyna declaró que sus acciones se debieron a su enojo con la política migratoria de la administración Trump. Describió su conducta como “repentina, emocional e impulsada por el alcohol”.

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En un memorando de sentencia, los fiscales dijeron que las circunstancias que rodearon la conducta del hombre de Compton no eran una excusa adecuada para cometer los actos de violencia.

La agresión por parte de Reyna fue investigada por agentes del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

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