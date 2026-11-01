Médica de Los Ángeles es sentenciada a 15 años de prisión por defraudar $45 millones a Medicare

Una médica del condado de Los Ángeles fue condenada a 15 años de prisión por defraudar a Medicare por más de $45 millones de dólares en servicios de inyecciones de Botox que eran “médicamente innecesarias y nunca se realizaron”, según del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En un comunicado de prensa, el DOJ informó que la doctora Violetta Mailyan, de 45 años y residente de Glendale, era dueña y directora de Healthy Way Medical Center, clínica que afirmaba ofrecer servicios de belleza y cosmética.

“Si bien Medicare reembolsa a los proveedores médicos las inyecciones de Botox cuando son necesarias para tratar casos documentados de migrañas crónicas, Mailyan facturó y recibió pagos por miles de inyecciones que nunca se administraron“, decía el comunicado del DOJ.

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Los fiscales federales mencionaron que Mailyan únicamente administraba las inyecciones de Botox con fines cosméticos o a pacientes cuyos médicos de cabecera no los habían derivado para recibir tratamiento para la migraña crónica.

El DOJ dijo que la especialista facturó miles de inyecciones por más de $19 millones de dólares, en tratamientos que presuntamente realizaba incluso en días en que la clínica estaba cerrada.

“Mailyan también facturó inyecciones de Botox cuando, en realidad, se encontraba de vacaciones en México, Hawaii, Las Vegas, Pennsylvania o Nueva York en diferentes momentos a lo largo de su plan fraudulento”, dijeron los fiscales.

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“Por ejemplo, Mailyan facturó más de $200,000 dólares por supuestamente brindar servicios de Botox a pacientes en California cuando en realidad estaba relajándose en la playa, en Cabo”, agregó la fiscalía.

Las autoridades dijeron que las pruebas demostraron que, cuando Mailyan se dio cuenta de que era investigada, intentó ocultar su rastro falsificando historiales médicos y firmas de beneficiarios de Medicare, incluso las de un hombre que estaba en prisión federal durante el tiempo en que la doctora afirmaba haberle proporcionado tratamiento.

De acuerdo con los documentos judiciales, la médica entregó dichos registros a los investigadores federales en un intento para despistarlos y hacer creer que sí había atendido a esos pacientes.

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Los fiscales federales afirmaron que Mailyan utilizó los fondos robados para comprar artículos de lujo, entre ellos una ballesta del siglo XVII valorada en $12,000 dólares, un cuadro de $3,000 dólares, cinco propiedades inmobiliarias en California y dos vehículos Tesla, incluido un Cybertruck.

Mailyan fue declarada culpable de nueve cargos de fraude electrónico y tres cargos de obstrucción a la justicia como parte de una investigación penal relacionada con un delito contra la atención médica.

Las autoridades confiscaron bienes por un valor superior a $16 millones de dólares, entre bienes inmuebles, artículos personales, valores y fondos bancarios. Además, la especialista también debe pagar $32,904,049.41 dólares en concepto de indemnización a Medicare.

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El tribunal aseguró, cuando dictó sentencia, que el fraude realizado por Mailyan era asombroso por su alcance e impactante por su duración, y que sus acciones fueron sorprendentes por su descaro.

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