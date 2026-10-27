¿Tienes Medicare? El límite de gastos en medicamentos subirá en 2027: qué revisar ahora

Seguir con el mismo plan de Medicare puede parecer la opción más sencilla, pero conviene revisar cuánto costará y qué cubrirá en 2027. Dos cifras importantes para quienes tienen cobertura de medicamentos recetados aumentarán: el límite anual de gastos de bolsillo de la Parte D y el deducible máximo permitido.

La oportunidad para comparar y hacer cambios ya está abierta. La inscripción anual de Medicare termina el 7 de diciembre de 2026, y las modificaciones realizadas durante este período entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. El plan debe recibir la solicitud de inscripción antes de que venza el plazo.

La revisión resulta útil incluso para quienes están satisfechos con su cobertura. Los costos y beneficios pueden cambiar de un año a otro, y una mensualidad baja no permite saber, por sí sola, cuánto terminará pagando una persona por su atención y sus recetas.

Puedes ver: Mejores seguros de salud en Estados Unidos para 2027: compañías, precios y cómo elegir

Medicamentos: el límite de gastos subirá a $2,400

En 2027, el límite anual de gastos de bolsillo por medicamentos cubiertos por la Parte D será de $2,400, frente a los $2,100 de 2026. Una vez alcanzado ese umbral, el beneficiario no tendrá que pagar de su bolsillo por los medicamentos cubiertos por esa parte de Medicare durante el resto del año.

El aumento de $300 no significa que todas las personas pagarán esa cantidad adicional: dependerá de sus recetas, su cobertura y las ayudas que reciban. Además, este límite corresponde a medicamentos cubiertos por la Parte D, no al conjunto de gastos médicos de Medicare.

También aumentará el deducible máximo permitido, de $615 en 2026 a $700 en 2027. Es la cantidad que algunos beneficiarios deben pagar antes de que el plan comience a cubrir determinados gastos de medicamentos. Los planes pueden establecer un deducible menor o no cobrarlo.

La prima mensual no cuenta toda la historia

Los cambios no serán iguales para todos. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que la prima mensual promedio de los planes independientes de medicamentos de la Parte D pasará de $35.09 en 2026 a $36 en 2027.

En Medicare Advantage, la prima mensual promedio del plan se proyecta a la baja: de $14.37 a $12. Son promedios nacionales, no el precio que necesariamente tendrá la cobertura de cada beneficiario.

Para evaluar una opción, conviene mirar el costo anual estimado, incluidos los medicamentos que se toman regularmente y las farmacias donde se compran. El comparador oficial de Medicare permite ingresar las recetas y las farmacias para obtener estimaciones personalizadas de gastos mensuales y anuales.

Antes de comparar, prepare una lista actualizada con el nombre de cada medicamento, su dosis y la frecuencia de compra. Así podrá revisar las alternativas con la misma información y evitar comparaciones incompletas.

Puedes ver: Un millón de personas se quedará sin un plan de Medicare Advantage: a quiénes les afecta

Qué revisar en la carta de tu plan

El Aviso Anual de Cambios, conocido como ANOC por sus siglas en inglés, es el documento que los planes envían cada otoño para comunicar modificaciones en costos y cobertura que comenzarán en enero. Medicare recomienda leerlo para determinar si el plan seguirá respondiendo a las necesidades del afiliado.

La revisión debe concentrarse en estos puntos:

Medicamentos: si siguen cubiertos y cuánto costará cada receta.

si siguen cubiertos y cuánto costará cada receta. Médicos y hospitales: si los proveedores que utiliza continúan dentro de la red.

si los proveedores que utiliza continúan dentro de la red. Farmacias: cuáles participan y qué diferencias de costos existen.

cuáles participan y qué diferencias de costos existen. Gastos de atención: deducibles, copagos, coseguros y límites aplicables.

El folleto oficial de revisión anual de Medicare recomienda comparar proveedores, farmacias y estimaciones de gastos de bolsillo, además de la cobertura de medicamentos.

Cómo cambiar de cobertura o pedir ayuda

Durante la inscripción abierta es posible cambiar de plan Medicare Advantage, incorporarse a uno, regresar a Medicare Original o modificar la cobertura de medicamentos, según la situación del beneficiario.

Quien contemple pasar de Medicare Advantage a Medicare Original debe revisar también si necesita un plan independiente de medicamentos y si puede obtener una póliza complementaria Medigap. La inscripción abierta anual no garantiza por sí sola el acceso a Medigap, que tiene sus propias reglas.

Para comparar opciones se puede utilizar Medicare.gov o llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Las personas con ingresos y recursos limitados también pueden consultar por Ayuda Adicional —Extra Help—, que contribuye a pagar costos de medicamentos, y por los Programas de Ahorros de Medicare. Quienes decidan conservar su cobertura actual generalmente no necesitan volver a inscribirse.

Puedes ver: Miles de inmigrantes ya perdieron Medicaid: los estados donde comenzaron los recortes