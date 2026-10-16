Comenzó inscripción de una nueva temporada de Medicare: se vienen importantes cambios

El período de inscripción para los planes de Medicare se abrió este 15 de octubre y finalizará el 7 de diciembre del presente año. Las personas inscritas en Medicare podrán elegir entre el Medicare tradicional y los planes Medicare Advantage disponibles en su zona, además de revisar sus planes de medicamentos. La cobertura seleccionada comenzará el 1 de enero de 2027.

El máximo anual de gastos de bolsillo de la Parte D aumentará de $2,100 dólares a $2,400 dólares, y el deducible estándar pasará de $615 dólares a $700 dólares. También finalizará el subsidio temporal que ayudaba a reducir las primas de la Parte D.

A partir de enero, Medicare aplicará precios negociados a 15 medicamentos, entre ellos Ozempic, Rybelsus y Wegovy. Además de otros como: Trelegy Ellipta, Xtandi, Pomalyst, Ibrance, Ofev, Linzess, Calquence, Austedo/Austedo XR, Breo Ellipta, Tradjenta, Xifaxan, Vraylar, Janumet/Janumet XR y Otezla. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estiman que el cambio reducirá en $685 millones de dólares el gasto en medicamentos cubiertos en 2027.

Beneficios y ayuda económica

El ajuste por costo de vida del Seguro Social aumentará un 3,6% en 2027, equivalente a unos $75 dólares mensuales para los beneficiarios. La Asociación Estadounidense de Jubilados (AARP) instó a las personas mayores a comparar opciones de cobertura ante el aumento de los costos sanitarios.

Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva y directora de defensa de AARP, declaró en un comunicado que “el aumento de los costes sanitarios está dificultando que los estadounidenses mayores puedan costear la atención que necesitan”, recogió ABC News.

“Ahora más que nunca, es importante comparar precios, analizar las opciones disponibles y elegir la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades”, recalcó.

La administración Trump prevé un pago único de $90 dólares para más de 20 millones de beneficiarios elegibles, destinado a ayudar con las primas de la Parte B. La mayoría de los afiliados a Medicare Advantage y otros grupos no califican. Trump también anunció reembolsos de $500 dólares para cerca de un millón de personas con planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Del Medicare tradicional al Medicare Advantage

Cualquier persona que ya tenga Medicare Parte A y Parte B puede cambiarse de Medicare tradicional (Original Medicare) a un Plan Medicare Advantage (Parte C) durante un período de inscripción permitido.

Puede unirse a Medicare Advantage si:

Está inscrito en Medicare Parte A y Parte B ; ambos son requisitos para un Plan Medicare Advantage.

; ambos son requisitos para un Plan Medicare Advantage. Vive en el área de servicio del plan que desea elegir.

Está dentro de un período de inscripción válido: la Inscripción Abierta anual, su Período de Inscripción Inicial o un Período Especial de Inscripción por un evento como mudanza, pérdida de otra cobertura o elegibilidad nueva para Medicare.

Si se inscribió en Medicare Advantage durante su Período de Inscripción Inicial, puede cambiar a otro plan Advantage o volver a Medicare tradicional dentro de los primeros 3 meses con Partes A y B.

No es necesario tener una condición médica especial ni pasar un examen médico para inscribirse; la restricción principal es el momento y la disponibilidad del plan en su condado.

Pasos a seguir:

Verifique su elegibilidad y fechas. Confirme que tenga Partes A y B y que esté dentro de la Inscripción Abierta o de otro período aplicable. Compare los planes de su área. Use Medicare.gov/plan-compare para revisar primas mensuales, deducibles, copagos, límites de gastos, hospitales y médicos en la red, y beneficios adicionales. Revise sus medicamentos y proveedores. Agregue sus medicamentos recetados habituales para estimar costos anuales y confirme que sus médicos, hospitales y farmacias acepten el plan. Elija un plan y confirme que cubra lo que necesita. Algunos planes Advantage incluyen cobertura de medicamentos (Parte D); otros no. Inscríbase antes de que termine el período. Puede hacerlo de tres formas: a) Seleccionando “Inscribirse” en el comparador de planes de Medicare; b) Contactando directamente al plan por teléfono o su sitio web; o c) Llamando a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227); TTY: 1-877-486-2048. Guarde la confirmación. El plan debe enviarle una tarjeta y documentación de membresía; revise la fecha en que comienza la cobertura.

Punto importante. Al cambiarse a Medicare Advantage, deja de usar Medicare tradicional para la mayoría de servicios médicos, aunque sigue teniendo Medicare. Además, si más adelante desea regresar a Medicare tradicional y comprar un plan Medigap, puede enfrentar restricciones o precios más altos fuera de ciertos períodos protegidos, así que conviene evaluar esa posibilidad antes del cambio.

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