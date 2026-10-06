Comienza envío de $500 dólares a beneficiarios de la ACA: no todos lo recibirán

La administración Trump afirma que el Departamento del Tesoro enviará cheques de $500 dólares a unos 950,000 afiliados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) en 30 estados, a quienes supuestamente se les cobró de más por la cobertura.

De acuerdo a lo declarado a ABC News por un funcionario del gobierno, los principales beneficiarios serían personas con ingresos superiores al 400% del umbral federal de pobreza, siendo este de 15,960 dólares anuales para una persona en los 48 estados contiguos y Washington D.C. También podrían recibirlos algunos afiliados con ingresos de entre el 100% y el 400% que no obtuvieron subsidios.

La administración sostiene que los residentes de esos estados usan el mercado federal de seguros. Quienes viven en los otros 20 estados, que gestionan sus propios mercados, no recibirían pagos.

Texas y Florida concentran la mayor cantidad de beneficiarios

Entre los estados incluidos figuran Texas, Florida, Wisconsin, Arizona y Oregón, que encabezan la lista por número de cheques, según datos de la administración.

El programa abarcaría estados como Alabama, Alaska, Indiana, Luisiana, Michigan, Ohio, Tennessee y Virginia Occidental, entre otros.

Envíos iniciados

Aunque al principio se anunció que los cheques comenzarían a enviarse en octubre de 2026, un funcionario dijo que los envíos empezaron el miércoles, señaló a ABC News.

Los pagos irán acompañados de una carta que atribuye los cobros excesivos a la administración Biden. No se informó cuánto tardarán en llegar a los beneficiarios.

Dudas sobre quiénes reciben el alivio

Gerard Anderson, experto en políticas de salud de Johns Hopkins, cuestionó que los pagos se dirijan a quienes más han sido afectados por los cambios en la política sanitaria.

“No está dirigido a las personas con más probabilidades de haber resultado perjudicadas por los cambios de política implementados por la administración, incluido el fin de los créditos fiscales”, explicó.

Los cheques no se calcularían según la situación médica ni el costo de las primas. Además, son distintos de la propuesta-promesa de Trump de entregar un dividendo de $5,000 dólares a los adultos si los republicanos mantienen el control del Congreso, la cual ha recibido serias críticas por sus adversarios políticos.

¿Qué deben hacer los afiliados?

Los afiliados no deben solicitarlo: el cheque se envía automáticamente a quienes cumplan los requisitos, siempre que tengan sus datos actualizados en el sistema.

Así, en octubre de 2026 se están emitiendo pagos únicos a ciertos beneficiarios de salud: un reembolso de $90 dólares a adultos mayores con Medicare Parte B y los cheques de $500 dólares a algunos afiliados de HealthCare.gov/Obamacare que pagaron primas completas sin subsidios. En ambos casos, las autoridades y portales oficiales indican que:

No hay que llenar ninguna solicitud ni reclamar el dinero.

El pago se genera de oficio para quienes ya están identificados como elegibles.

para quienes ya están identificados como elegibles. Llega por depósito directo o por cheque postal a la dirección registrada, según cómo tenga configurado el cobro el beneficiario.

Qué sí deben hacer los afiliados:

Aunque no se solicita el cheque, conviene:

Verificar que la dirección postal y/o datos bancarios estén correctos en el portal o entidad correspondiente (Medicare/SSA, HealthCare.gov, etc.).

en el portal o entidad correspondiente (Medicare/SSA, HealthCare.gov, etc.). Estar atentos al buzón y al correo electrónico en las semanas siguientes, ya que los cheques pueden tardar varias semanas en llegar.

en las semanas siguientes, ya que los cheques pueden tardar varias semanas en llegar. Si pasa el plazo estimado y no llega, contactar al organismo emisor para confirmar estado del pago y dirección.

Señales de alerta

Si recibes mensajes, llamadas o correos que te pidan datos bancarios, número de Seguro Social, pagos o clics en enlaces para “activar” el beneficio, no los compartas: estos pagos no requieren trámite adicional y ese tipo de contactos suelen ser intentos de fraude.

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