Empresas y trabajadores enfrentarán alzas importantes en sus seguros médicos en 2027

A medida que los costes en seguros médicos en Estados Unidos aumentan, más se incrementa la preocupación tanto de los empleadores como de los trabajadores para enfrentarse a estos precios más elevados el próximo año, ya que se prevé que las prestaciones sanitarias por empleado aumenten hasta un 8.2% en 2027, siendo la cifra más alta en las últimas dos décadas.

De acuerdo con un análisis desarrollado y presentado recientemente por la consultora Marsh, muchos empleadores anticipan incluso que los costos de sus planes de salud aumentarán en promedio hasta un 11%, esto tomando en cuenta las medidas de ahorro y el aumento de los deducibles.

Según la investigación, entre las principales razones de este aumento está la reducción en el número de proveedores de salud, la subida en los costos de tratamiento para enfermedades graves como el cáncer y el incremento de los precios de los medicamentos como los fármacos GLP-1, aunque para este último aún hay discrepancia, ya que algunos empleadores están implementando requisitos de cualificación y otros están retirando esa cobertura.

Los empleados también pagarán más por su cobertura médica

Pero los empleadores no son los únicos que sostienen el costo sanitario; por lo general, solo absorben el 80% y el 20% restante les corresponde a los trabajadores. Esa división se ha mantenido bastante constante a lo largo del tiempo, durante un período prolongado, más de 20 años. Históricamente, cuando las primas han subido, trabajadores y empleadores han compartido la carga”, destacó Matthew Rae, director asociado del mercado de atención médica de KFF.

No obstante, esos altos costos también llegan en un momento en donde solo el 28% de los trabajadores está preparado económicamente para afrontar un gasto relacionado con la salud, según destaca un estudio del Employee Benefit Research Institute (EBRI), en colaboración con Lincoln Financial.

Para Bridget Bearden, directora de Crecimiento de Miembros y Alianzas de EBRI, “los gastos médicos no siempre son casos aislados. Muchos empleados tienen pocos ahorros para cubrir estos costos, y la preocupación por la asequibilidad está provocando que algunos trabajadores retrasen la atención médica que necesitan”, dijo.

La investigación de EBRI y Lincoln Financial concluyó que un 44% de los trabajadores entrevistados no tiene los ahorros suficientes para gastos médicos imprevistos, mientras que el 53% afirmó que en medio de una emergencia médica ha tenido que cubrirlo de su propio bolsillo.

Y es que, en promedio, según la consultora de seguros Aon, los empleados gastarán en primas de salud y gastos de su bolsillo unos $5,300 dólares; eso representa un aumento de casi el 7% en comparación con el año pasado.

Por su parte, Beth Umland, directora de investigación para empleadores sobre salud y beneficios en Marsh comentó que, aunque “los empleadores han intentado evitar trasladar los costos de la salud a los empleados, después de varios años de aumentos de costos considerables, muchos sentirán que no les queda otra opción”, añadió.

Por lo que es de esperarse que al menos la mitad de los empleadores realicen algunos cambios en sus beneficios de salud para el próximo año, entre ellos aumentar los deducibles, lo que se traduce en más gastos desde el bolsillo de los trabajadores.

En este sentido, Bearden señaló que, “a medida que los costos de la atención médica sigan aumentando, fortalecer la resiliencia financiera de los trabajadores será cada vez más importante”.

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