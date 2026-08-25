Gastos médicos imprevistos golpean a trabajadores sin colchón financiero, destaca estudio

Actualmente, debido al elevado costo de la salud, una de las preocupaciones que muestran los hogares estadounidenses es la falta de ahorros para emergencias médicas y, pese a que la mayoría de los empleados cuenta con prestaciones, muchos se sienten financieramente vulnerables al momento de enfrentarse a estos gastos inesperados.

Recientemente, a través de un estudio desarrollado y publicado por el Employee Benefit Research Institute (EBRI), en colaboración con Lincoln Financial, titulado “Ampliando el horizonte de los beneficios: comprensión, inscripción y vulnerabilidad financiera de los empleados”, se reveló que solo un 28% de los trabajadores está bien preparado para afrontar un gasto inesperado en relación con la salud.

Mientras que un 44% aseguró no tener ahorros para gastos médicos imprevistos, y el 53% afirmó que en medio de una emergencia médica reciente pagaron al menos $1,000 dólares de su propio bolsillo para cubrir los gastos.

Al respecto, Bridget Bearden, directora de Crecimiento de Miembros y Alianzas de EBRI, señaló que los hallazgos de la investigación sugieren que muchos trabajadores simplemente no cuentan con los recursos financieros necesarios para afrontar los costos actuales de la atención médica”.

“Los gastos médicos no siempre son casos aislados. Muchos empleados tienen pocos ahorros para cubrir estos costos, y la preocupación por la asequibilidad está provocando que algunos trabajadores retrasen la atención médica que necesitan. A medida que los costos de la atención médica sigan aumentando, fortalecer la resiliencia financiera de los trabajadores será cada vez más importante”, destaca Bearden.

Es por esa razón que un mayor número de empleados muestra mayor interés cuando sus empleadores ofrecen mejores beneficios, ya que estos pueden generar satisfacción, captación, retención, rendimiento y bienestar general de los empleados.

Para Kerry Brooks, vicepresidenta sénior de Productos de Protección Grupal, Marketing de Soluciones para el Lugar de Trabajo y Experiencia del Cliente en Lincoln Financial, “las empresas invierten considerablemente en sus programas de beneficios, pero esa inversión ofrece el mayor valor cuando los empleados comprenden y utilizan los beneficios a su disposición”, señala.

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