El seguro de auto se dispara en varios estados y suma presión al presupuesto familiar

Si bien el año pasado se registró una notable disminución de los costes del seguro de automóvil del 6% en al menos 39 estados del país, este año un nuevo informe presentado por Insurify reveló que las primas de seguro en este sector se han disparado en el primer trimestre de este año.

De acuerdo con los datos presentados por Insurify, durante los primeros meses del 2026, consumidores en 27 estados del país percibieron un aumento del 1% en el costo promedio de las primas de cobertura total, alcanzando los $2,237 dólares. Mientras que, a la par, los costos de reparación también aumentaron un 45%, aunque este aumento comenzó en la pandemia, se ha extendido hasta la fecha con el impacto de los aranceles y la inflación.

Según el análisis, uno de los estados con los aumentos más pronunciados es Connecticut, donde se espera un incremento del 15% en el seguro de automóviles. “Lamentablemente, este año, la mayoría de los estados muestran una tendencia al alza”, comentó a Fox la directora ejecutiva de Insurify, Snejina Zacharia.

Según la especialista, este año se observan aumentos sobre todo en estados donde los costos eran relativamente bajos; sin embargo, para Zacharia, la severidad de las condiciones climáticas y la gravedad de los accidentes han seguido siendo muy elevadas.

Por ejemplo, en el caso de Virginia Occidental o Kentucky, que anteriormente se posicionaban como estados con costos más bajos, sus aumentos han sido del 5% al 8%. “Las tarifas han variado muchísimo para tantos clientes en general que nunca sabrás cuál es tu tarifa justa o cuál es la mejor oferta para tu seguro de coche a menos que tengas la posibilidad de hacer una comparación objetiva entre los principales proveedores y algunos regionales”.

Por su parte, en Washington D. C. Nuevo México, Nueva York y Nueva Jersey se registraron caídas este año de hasta el 6%, aunque se espera que Washington D. C. siga teniendo las primas más altas del país, con un costo promedio de $3,955 dólares.

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