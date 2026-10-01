Galilea Montijo respalda las cirugías plásticas a pesar del susto médico que vivió

La conductora de “La Casa de los Famosos México 4”, Galilea Montijo, volvió a estar en el centro de atención al abrirse sobre las dificultades que enfrentó tras someterse a un procedimiento estético en su rostro. Contó que, pese a la dificultad de su recuperación, ella está dispuesta a volverse a operar.

Durante su encuentro con los medios, Montijo reconoció que la experiencia no fue sencilla, ya que uno de sus miedos más grandes era que los resultados afectaran la naturalidad de su rostro ante las cámaras.

“A mí me da muchísimo miedo que mi expresión cambiara”, confesó la conductora al recordar los problemas que experimentó —incluyendo afectaciones temporales en los movimientos de su cara y en un costado de sus labios— derivados de la intervención con el médico involucrado. Esta situación la obligó a atravesar un periodo complejo de recuperación antes de retomar por completo sus actividades habituales.

Pese a los momentos de incertidumbre, Galilea dejó claro que el incidente no disminuyó su apoyo hacia las cirugías estéticas. Para ella, la decisión de modificar el cuerpo o el rostro pertenece estrictamente al ámbito personal: “Si quieres hacerte, hazte. Si no quieres hacerte, no te hagas”, declaró.

Asimismo, la presentadora reflexionó sobre el impacto positivo que tuvo hacer público su caso. Relató que una especialista médica le señaló cómo su testimonio ayudó a visibilizar una realidad compartida por muchas mujeres: “Ahora que expusimos tu caso, hay más mujeres como tú pasándola mal”, le expresó la doctora.

Sumado a esto, destacó la importancia de romper el silencio sobre los riesgos y complicaciones en los procedimientos estéticos.

Rumbo a la gran final de “La Casa de los Famosos México”

Mientras aborda estos temas personales, Montijo atraviesa uno de los momentos profesionales más intensos del año al encabezar la conducción de las galas de “La Casa de los Famosos México” a través de Las Estrellas y ViX.

La competencia televisiva llega a su momento decisivo: la gran final se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre. Tras diez semanas de emociones, polémicas y convivencia dentro de la casa, el público conocerá al ganador o ganadora que se alzará con el codiciado premio de 4 millones de pesos mexicanos, una cifra que ronda los $200 mil.

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