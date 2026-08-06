Galilea Montijo se confiesa sobre la lesión que sufrió tras procedimiento estético en el rostro

La conductora mexicana Galilea Montijo rompió el silencio sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida a nivel de salud, causado por un procedimiento estético mal ejecutado.

En una sentida plática con la Dr. Marimar Guerra para su podcast “Bajo la Piel”, la presentadora del programa “Hoy” habló como nunca antes sobre la serie de problemas médicos que afectaron el movimiento de su boca y ojo, volviéndola el blanco de críticas por medio de redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de Montijo, todo inició el pasado mes de febrero, cuando se sometió a una cirugía para levantar ligeramente la ceja y perfilar su cuello. No obstante, la cirugía desencadenó una inflamación que le cobraría factura días más tarde gracias a una quemadura de segundo y tercer grado.

La Dra. Marimar Guerra explicó que la inflamación terminó irritando un nervio y propiciando la pérdida de movilidad: “No es que tengas el nervio lastimado, es que estaba tan inflamado que el nervio estaba irritado”, detalló.

Sobre estos momentos de incertidumbre, la presentadora mexicana dijo: “Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo… claro, para los memes son maravillosos, pero a mí me daba muchísimo dolor… recurro a ti”.

Además, confesó que más allá del dolor físico, lo más duro de sobrellevar fue el impacto emocional: “Mi paz mental fue lo que más perdí. Ver cómo se reían, cómo hacían memes… no se vale reírte del dolor de alguien”, lamentó.

Pese a este trago amargo, Galilea Montijo concluyó su entrevista asegurando que se mantiene a favor de los procedimientos estéticos, siempre y cuando estos se realicen de la mano de profesionales.

“Sí, sigo confiando en las cirugías y sigo siendo pro cirugías, pero, definitivamente, quiero envejecer bonito, lo más natural que se pueda”, sentenció.

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