Galilea Montijo responde a críticas sobre su rostro y pide empatía en redes.

La estrella de la pantalla chica, Galilea Montijo, rompió el silencio sobre las críticas y comentarios negativos que ha recibido con respecto a su físico a través de redes sociales, a lo largo de las últimas semanas.

Dispuesta a poner un alto a los ataques que se han suscitado en plataformas digitales, la conductora del programa “Hoy” accedió a hablar con la prensa sobre el debate que se ha generado en torno a los supuestos “arreglitos” que se habría hecho en el rostro.

Según lo dicho por “La Gali”, el revuelo que se ha generado sí ha tenido un impacto en su perspectiva sobre sí misma: “Han surgido muchas páginas donde hasta yo me veo distorsionada”, admitió.

No obstante, aclaró que cuando los pensamientos negativos llegan a su cabeza, intenta retomar las riendas alejándose de los discursos tóxicos.

“Yo me levanto todos los días, me veo al espejo, me quiero muchísimo. Soy una persona coqueta, vanidosa, me encanta cuidarme. El público se merece, que aunque andes en jeans, con gorra, el público se merece que le des una buena imagen”, reconoció.

De esta manera, explicó que le parece irónico que en la actualidad exista un discurso en el que se pide no criticar los cuerpos de las mujeres, cuando es este mismo género el que comienza con los ataques en redes sociales.

“Me da mucha risa, curiosidad, que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hable de los cuerpos, de que no se hablen mujeres vs. mujeres, y las primeras que son super duras son mujeres. ¿Dónde está eso de que ‘de los cuerpos ajenos no se habla’?”, sentenció.

Galilea Montijo añadió que no se cierra a escuchar las opiniones de terceros, siempre y cuando estas se compartan de manera respetuosa y con el objetivo de evolucionar.

“Estoy a favor cuando las críticas sean constructivas. No me gusta criticar a nadie, tengo humor negro, me río hasta de mí. Pero cuando veo tanta crítica, dijo: ‘ah ch*ngá, ¿y la sororidad? ¿Dónde está eso de que no hablemos de los cuerpos de nadie?’… Pero bueno, no puedo cambiar el mundo“, concluyó.

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