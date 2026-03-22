Galilea Montijo aclara los rumores sobre su rostro y desmiente cirugías estéticas

En los últimos días, el nombre de Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que redes sociales comenzaran a difundir imágenes de la conductora con un aspecto facial que muchos interpretaron como el resultado de una cirugía plástica. Ante la ola de especulaciones y críticas, la presentadora decidió romper el silencio y hablar con lujo de detalle sobre lo ocurrido.

Fue en la emisión matutina del programa “Hoy”, transmitida el 20 de marzo, donde Galilea aprovechó una conversación sobre procedimientos estéticos para contar su propia experiencia. Con la franqueza que la caracteriza, la conductora explicó que los cambios en su apariencia no se debían a una cirugía, sino a un retoque puntual que generó una inflamación pasajera.

“A mí me arreglaron mi cejita, esto no fue como tal una cirugía, sino que me levantaron esta cejita”, detalló mientras señalaba su ceja derecha.

El proceso de recuperación

Uno de los puntos que más enfatizó fue el de los tiempos de recuperación, un aspecto que ella misma reconoció haber subestimado. La conductora comentó que, debido a las exigencias laborales, no contempló el periodo necesario para que la inflamación disminuyera por completo.

“Sobre todo que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego aquí no da tiempo”, aconsejó, dirigiéndose a quienes estén considerando algún tipo de procedimiento estético.

Además, Galilea aprovechó para desmentir las fotografías que circularon en redes sociales, señalando que muchas de ellas estaban editadas y exageraban la hinchazón de su rostro.

“Nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”, expresó con humor, y añadió que la producción del programa “Hoy” tiene políticas estrictas que impiden salir al aire si una conductora no se encuentra en condiciones adecuadas.

Como parte de su reflexión, la presentadora recomendó a quienes deseen realizarse algún “arreglito” estético que acudan siempre con profesionales y, sobre todo, que consideren los tiempos de recuperación como parte fundamental del proceso.

“Cada quien, si quieres hacerte un cambiecito que a ti te esté molestando, háztelo, pero con profesionales; el tema es que te toma tiempo que se acomode”, afirmó.

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