¡Así es el ritual de Año Nuevo de Galilea Montijo para atraer dinero y prosperidad!

Cada fin de año, Galilea Montijo se convierte en tema de conversación entre los seguidores del programa ‘Hoy’, gracias a un peculiar ritual que la conductora compartió hace un par de años y que ya se ha vuelto toda una tradición para muchos.

Fue a finales de 2022 cuando Montijo reveló, durante una emisión matutina de Televisa, su secreto para recibir el Año Nuevo: al sonar las doce campanadas, toma un puñado de lentejas y las lanza detrás de ella con fe, con el objetivo de atraer dinero y prosperidad.

La también actriz fue insistente en recomendar esta práctica. Incluso, en una aparición en ‘Netas Divinas’ junto a Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magún, aseguró que el ritual “sí funciona” y animó a sus seguidoras a realizarlo.

“Si hay algo que amo festejar es el Año Nuevo, y aparte tengo un ritual de las lentejas que se los voy a compartir”, dijo entre risas, aclarando: “Hay mucha gente que las hace sopa y las come, yo no”.

¿En qué consiste el ritual?

Montijo detalló minuciosamente los pasos, que están cargados de simbolismo. Las lentejas, por su forma redonda y color dorado, representan monedas y abundancia.

Preparación: Antes de la medianoche, se toma un puñado de lentejas crudas.

Momento clave: Al dar las doce campanadas, se lanzan las lentejas al aire, preferiblemente cerca de la puerta de entrada. La presentadora es enfática: “A donde quiera que voy, me ha tocado en ciertos lugares aventar como loca las lentejas”.

Intención: Mientras se lanzan, es crucial pensar en abundancia: “de dinero, de salud, de trabajo bien pagado, mucha abundancia en todos los sentidos”.

Amuleto para el año: Un paso adicional que ella recomienda es recoger algunas lentejas del piso, guardarlas en una bolsita o en la cartera y llevarlas consigo todo el año como un talismán. Al siguiente Año Nuevo, se reemplazan por unas nuevas.

Después de esta confesión, la conductora mexicana, de 52 años, bromeó pidiendo que la recuerden cuando sus seguidores tengan dinero gracias al ritual, y aunque confiesa que a veces la han visto con extrañeza por esta práctica, no le importa compartirla.

