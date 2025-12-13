Galilea Montijo brilla en el show de Bad Bunny en “La Casita” al ritmo de “Títi me preguntó”

Bad Bunny volvió a hacer de las suyas en la Ciudad de México con una noche cargada de energía, sorpresas y estadio lleno, ya que en su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros, el “Conejo Malo” no solo conquistó a miles de fans, sino que también convirtió a Galilea Montijo en una de las grandes protagonistas del show, regalando uno de los momentos más comentados de la velada.

La conductora del programa Hoy asistió al concierto acompañada de su novio, el modelo español Isaac Moreno, su hijo Mateo y algunos amigos del joven. Aunque parecía una salida más para disfrutar del espectáculo, Galilea terminó viviendo uno de los momentos más comentados de la noche.

Galilea Montijo aparece con Bad Bunny en “La Casita”

A través de sus historias de Instagram, Galilea Montijo compartió el instante en el que fue invitada a formar parte del show de Bad Bunny, apareciendo dentro del ya icónico espacio conocido como “La Casita”, uno de los sellos distintivos del tour.

En “La Casita”, Galilea Montijo bailó y cantó junto a Bad Bunny, sumándose al ambiente festivo que emula una reunión en casa y que conecta directamente al artista con sus invitados y el público.

Galilea no pudo grabar desde el interior de “La Casita”, por lo que fueron Isaac Moreno y su hijo Mateo quienes documentaron el momento desde el público. Hasta el cierre de esta nota, la conductora no ha revelado cómo recibió la invitación ni ha compartido detalles adicionales sobre su experiencia.

Más famosos invitados al show de Bad Bunny

Además de Galilea Montijo, esa misma noche también se pudo ver a la actriz y cantante Karol Sevilla dentro de “La Casita”. En conciertos anteriores, Bad Bunny ha sorprendido con la presencia de figuras como Diego Boneta y Renata Notni, Ana de la Reguera y Bárbara del Regil.

¿Estara Wendy Guevara?

Por su parte, la influencer Wendy Guevara reveló que también recibió invitación para participar en este espacio, aunque aún no ha confirmado su asistencia debido a compromisos de agenda.

A lo largo de la gira “Debí Tirar Más Fotos”, el cantante ha invitado a numerosas celebridades internacionales, entre ellas Belinda, Ricky Martin, Juanes, Marc Anthony, Residente, Becky G, Mau Montaner, Emilio Estefan, Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Bizarrap y Maluma, consolidando a “La Casita” como uno de los momentos más esperados de cada concierto.

Una noche especial en el Estadio GNP Seguros

El tercer concierto de Bad Bunny en la CDMX destacó no solo por la presencia de celebridades, sino por la conexión emocional que el artista logró con el público. El setlist combinó grandes éxitos con temas de Debí Tirar Más Fotos, dando paso a momentos memorables.

Entre ellos, el estreno sorpresa de “Amorfoda”, que conmovió a los asistentes; un mensaje especial a México y a la Virgen de Guadalupe; y una confesión que encendió al estadio cuando, tras los gritos de “Benito, hermano, ya eres mexicano”, el artista respondió: “No me quiero ir, me siento mexicano”.

