Bad Bunny sufre caída durante su primer concierto en México | VIDEO

La noche del pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el primer concierto de Bad Bunny en territorio mexicano, y aunque la velada regaló momentos de emoción para las 65,000 personas que asistieron al evento, no todo fue miel sobre hojuelas para el puertorriqueño. ¿La razón? Protagonizó una inesperada caída en plena presentación.

De acuerdo con los videos del incidente difundidos en redes sociales, el resbalón se dio mientras el boricua se encontraba interpretando el tema “Efecto” sobre uno de sus escenarios alternos, denominado “La Casita”.

Enfocado en su presentación y sin darse cuenta de la inclinación de la tarima, el famoso perdió el equilibrio y resbaló, cayendo sobre su espalda en la misma plataforma del escenario, ante la mirada sorprendida del público.

Sin embargo, Bad Bunny dio una cátedra de profesionalismo al continuar con el show y tomarse con humor el incidente. Es así como segundos después de su caída, el artista comenzó a reírse, reincorporarse y reanudar su presentación en medio de los aplausos de sus fanáticos mexicanos.

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX y todos quedamos así: "nooo, no empieza el concierto y ya estamos viviendo el drama del año". México nunca falla… ni para los memes ni para las caídas legendarias. 🇲🇽🔥

El momento culminó con un cántico que incentivó a la audiencia de más de 60,000 personas: “¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, se le escucha decir a Benito Antonio Martínez Ocasio.

El primer concierto del “DtMF World Tour 2025” en Ciudad de México también contó con sorpresas positivas. Y es que como canción sorpresa de la noche, el artista multipremiado interpretó “Chambea” acompañado de la voz del público.

Con su gira “DtMF World Tour 2025”, el puertorriqueño se presentará en México para una audiencia de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, sumándose a la lista de artistas internacionales en conquistar el emblemático recinto mexicano.

