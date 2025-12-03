DTMF, de Bad Bunny, es el mejor disco de 2025 para la revista Rolling Stone

Bad Bunny se coronó como el rey indiscutible de la música en 2025 con Debí Tirar Más Fotos, su sexto álbum de estudio, que fue elegido por Rolling Stone como el mejor del año.

El álbum del reguetonero puertorriqueño, que es el artista más escuchado de Spotify, lidera la lista de la revista especializada entre los 100 mejores álbumes de 2025.

“En su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny nos trae a casa con 17 canciones que recorren la rica paleta de géneros puertorriqueños. Es un álbum local, jubiloso y fresco, donde Benito toma los mejores momentos de Un Verano Sin Ti y lleva su sonido experimental al territorio inexplorado de la música folclórica puertorriqueña y la salsa”, destaca Rolling Stone sobre el álbum de Bad Bunny.

Lanzado el 5 de enero, el álbum que rinde homenaje a la cultura y folklore de Puerto Rico hizo historia al ser el primer trabajo de un artista latino en ser nominado en la categoría de Álbum del Año en los Grammy.

La publicación destaca cómo Bad Bunny regresa a sus raíces boricuas y conquista el mundo con su cultura y tradiciones. “Es un álbum local que conquistó el mundo: se escuchó en las calles de Nueva York, San Juan y más allá”, resalta la reseña firmada por Maya Georgi, quien lo calificó como un “clásico instantáneo”.

Este éxito impulsó hitos como la primera residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, No me quiero ir de aquí, y su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour para 2026 y el show de medio tiempo del Super Bowl.

Rolling Stone ubica el disco de Bad Bunny por encima de gigantes como Lady Gaga, con Mayhem; Rosalía, con Lux; y Dijon, con Baby.

En el top 10 del ranking de Rolling Stone también figuran otros álbumes como Getting Killed, de Geese; Let God Sort Em Out, de Clipse; Snipe Hunter, de Tyler Childers, entre otros.

