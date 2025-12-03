Bad Bunny supera a Taylor Swift y se corona como el “Top artista global” del Spotify Wrapped 2025
De Bad Bunny a Karol G: el Spotify Wrapped 2025 ya está aquí y los artistas latinos lideraron varias categorías, cimentando su influencia a nivel mundial
El Spotify Wrapped 2025 ya está aquí y las cifras demuestran que la influencia latina se mantiene presente en varios rincones del mundo. Prueba de este éxito es que 26 canciones latinas entraron al Billions Club este año, incluyendo éxitos recientes como “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G y “DtMF” de Bad Bunny.
Y fue justamente este último quien cimentó su título de súper estrella al liderar las listas globales del año, incluso por encima de Taylor Swift, The Weeknd y Billie Eilish. Dicho logro fue posible gracias al caluroso recibimiento del público a temas como: “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”, que se posicionaron entre las canciones latinas más escuchadas a nivel global y en EE.UU. También obtuvo dos de los 10 álbumes más escuchados globalmente.
Sin embargo, el talento de otros artistas latinos (Fuerza Regida, Peso Pluma, Junior H, Rauw Alejandro y Tito Double P) destacó gracias a apoyo de la Generación Z y los oyentes más jóvenes. De acuerdo con la plataforma de Spotify, los adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años llevaron al reggaetón y la Música Mexicana al top de las listas. En EE.UU., el género regional mexicano mantuvo su posición como el género latino #1 por segundo año consecutivo.
Es así como 4 de los 10 Artistas Latinos Globales más escuchados son de Música Mexicana, incluyendo a Fuerza Regida, agrupación que ocupa el puesto #10 dentro de la lista de “Artista Global más escuchado”. Por su parte, la salsa, el merengue y la guaracha registraron crecimiento de doble dígito globalmente y en EE.UU.
En cuanto a proyectos discográficos, Bad Bunny lideró con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y “Un Verano Sin Ti”, seguido por lanzamientos importantes de Neton Vega, Tito Double P, Junior H, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Peso Pluma y Karol G.
El género femenino se vio representado por Karol G, quien obtuvo el título de la artista latina más escuchada en EE.UU., y globalmente por sexto año consecutivo. A este honor global se le sumaron nombres como: Shakira, Kali Uchis, Emilia, Young Miko, y Maria Becerra.
Checa las listas principales de Spotify Wrapped 2025 a nivel global y en Estados Unidos aquí:
Top artistas latinos globales de 2025:
Top canciones latinas globales de 2025:
- “DtMF” de Bad Bunny
- “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny
- “La Plena ? W Sound 05”de W Sound, Béele, Ovy On The Drums
- “NUEVAYoL” de Bad Bunny
- “EoO” de Bad Bunny
Top álbumes latinos globales de 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
- Mi Vida Mi Muerte by Neton Vega
- BORONDO de Béele
- INCÓMODO de Tito Double P
Top álbumes latinos en EE. UU. de 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
- INCÓMODO de Tito Double P
- $AD BOYZ 4 LIFE II de Junior H
Top artistas globales de 2025:
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Top canciones globales de 2025:
- “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars
- “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish
- “APT.” de ROSÉ and Bruno Mars
- “Ordinary” de Alex Warren
- “DtMF” de Bad Bunny
- “back to friends” de sombr
- “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
