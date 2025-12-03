Bad Bunny supera a Taylor Swift y se corona como el “Top artista global” del Spotify Wrapped 2025

El Spotify Wrapped 2025 ya está aquí y las cifras demuestran que la influencia latina se mantiene presente en varios rincones del mundo. Prueba de este éxito es que 26 canciones latinas entraron al Billions Club este año, incluyendo éxitos recientes como “Si Antes Te Hubiera Conocido” de Karol G y “DtMF” de Bad Bunny.

Y fue justamente este último quien cimentó su título de súper estrella al liderar las listas globales del año, incluso por encima de Taylor Swift, The Weeknd y Billie Eilish. Dicho logro fue posible gracias al caluroso recibimiento del público a temas como: “DtMF”, “BAILE INoLVIDABLE” y “NUEVAYoL”, que se posicionaron entre las canciones latinas más escuchadas a nivel global y en EE.UU. También obtuvo dos de los 10 álbumes más escuchados globalmente.

Bad Bunny volvió a liderar las listas globales del año, con múltiples temas —entre ellos “DtMF,” “BAILE INoLVIDABLE,” y “NUEVAYoL”. Crédito: Cortesía

Sin embargo, el talento de otros artistas latinos (Fuerza Regida, Peso Pluma, Junior H, Rauw Alejandro y Tito Double P) destacó gracias a apoyo de la Generación Z y los oyentes más jóvenes. De acuerdo con la plataforma de Spotify, los adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años llevaron al reggaetón y la Música Mexicana al top de las listas. En EE.UU., el género regional mexicano mantuvo su posición como el género latino #1 por segundo año consecutivo.

Es así como 4 de los 10 Artistas Latinos Globales más escuchados son de Música Mexicana, incluyendo a Fuerza Regida, agrupación que ocupa el puesto #10 dentro de la lista de “Artista Global más escuchado”. Por su parte, la salsa, el merengue y la guaracha registraron crecimiento de doble dígito globalmente y en EE.UU.

En cuanto a proyectos discográficos, Bad Bunny lideró con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y “Un Verano Sin Ti”, seguido por lanzamientos importantes de Neton Vega, Tito Double P, Junior H, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Peso Pluma y Karol G.

Global Top Latin Albums del Spotify Wrapped 2025. Crédito: Cortesía

El género femenino se vio representado por Karol G, quien obtuvo el título de la artista latina más escuchada en EE.UU., y globalmente por sexto año consecutivo. A este honor global se le sumaron nombres como: Shakira, Kali Uchis, Emilia, Young Miko, y Maria Becerra.

Checa las listas principales de Spotify Wrapped 2025 a nivel global y en Estados Unidos aquí:

Top artistas latinos globales de 2025:

Top canciones latinas globales de 2025:

Top álbumes latinos globales de 2025:

Top álbumes latinos en EE. UU. de 2025:



Top artistas globales de 2025:

Top canciones globales de 2025:

