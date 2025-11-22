¿Pensando en cambiarte a Spotify? Ahora importar tus playlist es mucho más fácil

Si alguna vez has pensado en cancelar tu suscripción de Apple Music o YouTube Music para pasarte al “lado verde” de la fuerza, seguro que te frenó un pensamiento aterrador: “¿Qué va a pasar con mis playlists?”.

Es la pesadilla de cualquier amante de la música digital. Llevas años curando esa lista perfecta para entrenar o esa recopilación de sad bangers para los días de lluvia, y la idea de perderla —o peor, tener que recrearla canción por canción— es suficiente para que te quedes donde estás, aunque el servicio ya no te convenza.

Bueno, Spotify acaba de eliminar esa excusa de un plumazo. La compañía sueca finalmente ha decidido derribar una de las barreras más grandes de su ecosistema: la dificultad para importar música desde otros servicios.

Hasta ahora, vivíamos en una especie de limbo donde necesitábamos aplicaciones de terceros, tutoriales de YouTube y mucha paciencia para hacer una simple mudanza digital. Pero eso se acabó. Spotify quiere que importar tus listas de reproducción sea lo más fácil posible, y por eso acaban de simplificar el proceso integrando todo directamente en su app.

Adiós a las aplicaciones de terceros y los dolores de cabeza

Hasta hace muy poco, si querías pasar tus listas de Tidal o Amazon Music a Spotify, tenías que recurrir a herramientas externas como SongShift, Soundiiz o TuneMyMusic. Aunque funcionaban, el proceso no era precisamente “fluido”. Tenías que crear cuentas en otros sitios, dar permisos a aplicaciones que no conocías del todo y, a menudo, pagar una versión premium si tu biblioteca era muy grande. Era un proceso para geeks o para gente con mucha paciencia.

La gran novedad es que Spotify ha dicho “basta” y ha integrado TuneMyMusic directamente dentro de su aplicación. Ya no es un servicio externo al que tienes que ir a buscar; ahora vive dentro de tu biblioteca. Esto es un movimiento estratégico brutal. Al hacer que la herramienta sea nativa (aunque siga impulsada por la tecnología de TuneMyMusic), Spotify elimina la fricción. Ya no tienes que salir de la app para traer tu música.

¿Por qué hacen esto ahora? La respuesta es sencilla: competencia. Con Apple Music y YouTube Music pisándole los talones, Spotify necesita que el proceso de “robo” de usuarios sea lo más sencillo posible. Si un usuario de Apple Music está cansado de la interfaz pero no se cambia por pereza de mover sus listas, Spotify acaba de solucionarle el problema. La guerra del streaming ya no es solo por tener el mejor catálogo, sino por quién te lo pone más fácil.

Cómo importar tus listas a Spotify paso a paso

Lo mejor de esta actualización es que no tienes que ser un experto en tecnología para usarla. El proceso se ha diseñado para ser intuitivo y rápido. Aquí tienes la guía definitiva para traer tus tesoros musicales a casa:

Abre tu aplicación de Spotify: Asegúrate de tener la última versión instalada en tu móvil (iOS o Android), ya que esta función se está desplegando globalmente ahora mismo.

Ve a “Tu Biblioteca”: Toca el icono en la esquina inferior derecha donde guardas toda tu música.

Desliza hasta el final: Aquí está el truco. No busques en el menú de configuración. Tienes que hacer scroll hasta el fondo de tu biblioteca.

Toca “Importar tu música”: Verás una nueva opción que dice algo como “Importar tu música” o “Transferir listas”. Al pulsarla, la app te avisará de que vas a usar la tecnología de TuneMyMusic.

Selecciona tu servicio de origen: Aquí viene la magia. Podrás elegir desde dónde quieres traer tus listas. La compatibilidad es enorme: Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Tidal, Deezer, SoundCloud, Napster y muchos más.

Confirma y espera: Una vez conectes tu cuenta del otro servicio, selecciona las playlists que quieres mover y dale a transferir. Las listas no se borran del servicio original, simplemente se copian en tu cuenta de Spotify.

Y listo. En cuestión de minutos (dependiendo de cuántas canciones tengas), verás aparecer tus viejas listas en tu biblioteca de Spotify, listas para ser escuchadas.

Tu algoritmo te lo agradecerá: el beneficio oculto

Hay un detalle del que pocos hablan pero que es crucial: el entrenamiento del algoritmo. Uno de los mayores miedos al cambiar de plataforma es que el nuevo servicio “no te conoce”. No sabe que odias el reguetón pero amas el synth-pop de los 80. Al importar tus listas masivamente, no solo recuperas tu música, sino que le das a Spotify una inyección de datos brutal sobre tus gustos.

Spotify ha confirmado que las canciones importadas alimentan inmediatamente su sistema de recomendaciones. Esto significa que tus Descubrimiento Semanal, Radar de Novedades y Daylist se ajustarán a tus gustos mucho más rápido que si empezaras de cero. Es como mudarte a una casa nueva pero con todos tus muebles ya colocados: se siente como tu hogar desde el primer día.

Además, una vez que las listas están en Spotify, puedes usar todas las herramientas exclusivas de la plataforma. Puedes convertir esas listas importadas en playlists colaborativas para editar con amigos, usar los “Filtros Inteligentes” para ordenar las canciones por género o estado de ánimo, e incluso generar portadas personalizadas con la IA de Spotify. Básicamente, tus viejas listas cobran nueva vida con las herramientas que han hecho famoso al gigante verde.

