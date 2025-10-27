Spotify renueva su app para Apple TV: ¿Cuáles son las novedades que podrás disfrutar?

Spotify acaba de darle un empujón serio a su experiencia en el salón: la app para Apple TV se rediseñó por completo en tvOS y, por fin, suma soporte para podcasts en video y la opción de ver letras de canciones en pantalla grande, una combinación pensada tanto para maratonear programas como para montar una sesión tipo karaoke en casa.

La actualización ya aparece en el App Store de tvOS y se irá desplegando a todos los dispositivos con actualizaciones automáticas activadas de aquí a mediados de noviembre, con una interfaz nativa, más rápida y mucho más visual que la versión anterior.

Video podcasts en el Apple TV

La novedad estrella es la reproducción de podcasts en video directamente desde la app de Spotify en Apple TV, con controles útiles como el ajuste de velocidad y una presentación optimizada para la pantalla del televisor, algo que la comunidad venía pidiendo desde hace años para ponerse a la par de la experiencia en móviles y Google TV.

Spotify viene impulsando fuerte el formato y ya anticipa un catálogo de shows que se verá cada vez más “televisivo”, lo que permitirá consumir más contenidos desde el sillón sin tener que saltar de app en app. En términos prácticos, ahora es posible gestionar la cola, hacer zapping de podcasts y controlar la reproducción con Spotify Connect desde el teléfono o la tablet, manteniendo el video en el Apple TV para una experiencia más cómoda y social en el living.

Letras en pantalla y una interfaz más “tvOS”

Además del impulso al video, la actualización habilita letras en tiempo real en Apple TV, una función muy demandada que acerca la experiencia a la de iOS y convierte cualquier playlist en una sesión de karaoke en pantalla grande. El rediseño es nativo para tvOS: navegación más fluida con el control remoto, fichas y carruseles pensados para distancia de visualización, y un estilo visual que por fin se siente de tele, no un “port” estirado del móvil. En paralelo, llegan mejoras de calidad de vida como gestión de la cola, saltar a cualquier tema y el DJ con IA de Spotify que sugiere qué escuchar después, todo integrado en una interfaz más rápida y coherente con el ecosistema del Apple TV.

¿Y los videoclips? Disponibilidad por mercados

Junto a los podcasts en video, Spotify activa la reproducción de videoclips musicales en Apple TV, con un interruptor que aparece cuando una canción tiene video disponible para cambiar del audio al clip oficial con un clic, ideal para armar una fiesta en casa sin salir de Spotify.

Por ahora, los videoclips no están disponibles en Estados Unidos ni Canadá, pero sí desembarcan en 97 mercados con un catálogo inicial y acceso para suscriptores Premium, señal de un despliegue gradual por licencias y acuerdos regionales. Aunque la selección es limitada en este arranque, el movimiento posiciona a Spotify como una alternativa real a YouTube en la tele para consumo casual de música y contenido corto, con la ventaja de centralizar listas, perfiles y recomendaciones en un solo lugar.

En clave de experiencia de usuario, el conjunto cierra la brecha histórica entre la app de Spotify en Apple TV y sus versiones en otras plataformas, una deuda que se notaba en navegación y funciones como letras o cola, y que ahora se corrige con una base técnica reconstruida “desde cero” para ser más rápida, inteligente y visual.

El control vía Spotify Connect permite usar el iPhone o el iPad como mando avanzado —útil para buscar, añadir a la cola o cambiar de podcast— mientras el Apple TV se encarga del playback en pantalla grande, algo que encaja perfecto con hábitos de consumo multipantalla en el hogar. Si sueles crear listas temáticas, hacer reseñas de gadgets o cubrir lanzamientos, esta actualización convierte al Apple TV en un hub cómodo para revisar contenidos y monitorear engagement familiar o de invitados sin sacrificar calidad ni facilidad de uso.

El nuevo Spotify para Apple TV deja de ser “lo justo y necesario” y se convierte en una experiencia que invita a quedarse: podcasts en video, letras en tiempo real, videoclips donde estén disponibles, cola y control remoto avanzado, todo servido con un diseño de tele que por fin hace justicia al uso en el sofá.

Sigue leyendo:

• Spotify lanza nueva función para evitar las canciones que ya no te gustan

• Spotify integra mensajes privados para compartir música y podcasts

• ¿Cómo funciona el nuevo audio sin pérdidas que presentó Spotify?