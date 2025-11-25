Bad Bunny sobre los primeros shows de su tour: “Tuve un inicio de gira que no esperaba”

El fin de semana, Bad Bunny comenzó su esperada gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Santo Domingo, República Dominicana, un lugar especial para el cantante.

Tras dos shows en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el cantante puertorriqueño expresó a través de sus historias de Instagram lo significativo que fue para él comenzar su gira en República Dominicana.

“No es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo”, contó el cantante en la publicación.

Bad Bunny también contó lo importante que fue el público dominicano al principio de carrera, que lo recibió con los brazos abiertos.

“Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mí. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño”, indicó.

República Dominicana no iba a ser parte de la gira

Pese a su cariño por República Dominicana, el cantante reveló que la isla caribeña no estaba incluida en su gira por problemas logísticos; sin embargo, su equipo movió cielo y tierra para lograr que Santo Domingo fuera parte del tour.

“Santo Domingo no iba ser parte de la gira por situaciones de logística, tiempo y accesibilidad del estado. Pero mi amigo GAMAL se esforzó como siempre y nunca me paró de empujar a que posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que nunca esperaba, y sobre todo que necesitaba. WOW, REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo”, indicó.

En su publicación, Bad Bunny aseguró ha disfrutó su estadía en República Dominicana. “En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Ohtani del primer pitcheo”, aseguró.

¿Cuáles son los siguientes shows de la gira de Bad Bunny?

El fin de semana , Bad Bunny comenzó su gira Debí Tirar Más Fotos con dos shows en República Dominicana, el viernes y sábado.

Tras sus shows en República Dominicana, la gira de Bad Bunny seguirá en diciembre por Costa Rica y México, donde ofrecerá ocho shows, entre el 10 y el 21 de diciembre.

En Latinoamérica el tour de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Hasta el momento, el puertorriqueño ofrecerá más de 50 shows con Debí tirar más fotos world tour.

En esta oportunidad, Bad Bunny decidió dejar a Estados Unidos fuera de esta gira para proteger sus fans latinos, pues cree que sus conciertos podrían ser focos de atención para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acuda para detener personas.

