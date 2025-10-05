Bad Bunny responde a las críticas de su presentación en el Super Bowl

En su regreso a Saturday Night Live como anfitrión, Bad Bunny respondió con firmeza a las críticas recibidas por su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Con un mensaje en español dirigido a sus críticos, el artista puertorriqueño, quien agradeció la oportunidad de ser el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, destacó la importancia de la representación latina en eventos de magnitud global, pero sobre todo el aporte que los latinos han hecho en de Estados Unidos.

“Todas las personas están felices, especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí, en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestro aporte en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo con orgullo.

Al finalizar su discurso, dicho en español, Bad Bunny también bromeó con quienes no lo entendieron: “Si no entendiste lo que dije, tienes cuatro meses para aprender español”.

En febrero del próximo año, Bad Bunny hará historia al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl con un show completamente en español, lo que presenta un hito para la visibilidad de la música y cultura latina.

Además de abordar las críticas, el artista mostró en SNL su versatilidad como presentador y humorista, incluso rindiendo homenaje al clásico programa mexicano El Chavo del 8 con una actuación como el personaje Quico, en un sketch que celebró la cultura latina.

El sábado, Bad Bunny regresó a Saturday Night Live como anfitrión del primer episodio de la temporada 51 del programa.

No era la primera vez de Bad Bunny en SNL. En febrero de este año, el cantante también se presentó en el concierto especial por el comienzo de la temporada 50 de Saturday Night Live.

En ese momento, el reguetonero puertorriqueño fue el encargado de ponerle toque de sabor al concierto que se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York y se retransmitió en vivo a través de Peacock.

En octubre de 2023, Bad Bunny debutó como presentador de uno de los episodios de la temporada 49 de Saturday Night Live. También fue artista invitado del show.

En 2021, el cantante puertorriqueño participó en el late night junto a Rosalía. Ambos interpretaron su tema “La noche de anoche”.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes acompañaron a Bad Bunny en el último show de su residencia?

· Bad Bunny impuso nuevo récord con la transmisión del último show de su residencia

· Bad Bunny reveló quien es “Tití” de su canción “Tití me preguntó”