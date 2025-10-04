Bad Bunny vuelve como anfitrión de Saturday Night Live esta noche

Bad Bunny vuelve a Saturday Night Live. Esta noche, el cantante puertorriqueño, quien protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026, será el anfitrión del primer episodio de la temporada 51 de programa de comedia.

El cantante de “Tití me preguntó” estará acompañado por Doja Cat, quien debutará como invitada musical en el show.

En esta nueva temporada, Saturday Night Live también contará con episodios consecutivos conducidos por Amy Poehler, exintegrante de SNL, y Sabrina Carpenter, quien cumplirá doble rol como anfitriona e invitada musical en una fecha posterior.

La temporada 51 llega después de varias salidas importantes en el elenco, cuya renovación busca mantener fresco y dinámico uno de los shows más longevos y premiados de la televisión estadounidense.

En septiembre, Saturday Night Live obtuvo 12 premios Emmy, incluido el de mejor especial de variedades.

En febrero de este año, Bad Bunny también se presentó en el concierto especial por el comienzo de la temporada 50 de Saturday Night Live.

En ese momento, el reguetonero puertorriqueño fue el encargado de ponerle toque de sabor al concierto que se realizó en el Radio City Music Hall de Nueva York y se retransmitió en vivo a través de Peacock.

En octubre de 2023, Bad Bunny debutó como presentador de uno de los episodios de la temporada 49 de Saturday Night Live. También fue artista invitado del show.

Esa no era la primera aparición de Bad Bunny en el programa. En 2021, el cantante puertorriqueño participó en el late night junto a Rosalía. Ambos interpretaron su tema “La noche de anoche”.

