Bad Bunny reveló quien es “Tití” de su canción “Tití me preguntó”

Bad Bunny terminó con un gran misterio que intrigaba a muchos de sus fans: reveló quién es Tití de su popular canción “Tití me preguntó”.

Recientemente, el reguetonero puertorriqueño reveló, luego de que la actriz española Penelope Cruz le preguntara, a quién se refiere en el tema que forma parte de su álbum Un verano sin ti.

Tras la pregunta de la actriz española, Bad Bunny explicó que en Puerto Rico a las tías se les días “Tití” de forma cariñosa y que en su canción no se refiere a una tía en específico.

“Nosotros a las tías les decimos ‘tití’. Si hablo de una tití en específico, en verdad que no, no tengo una tití en específico, tengo un montón de tías. Si voy a decir los nombres aquí, no termino”, dijo.

El reguetonero explicó que la canción se inspira en esas preguntas típicas que hacen los familiares, especialmente las tías, curiosas por saber sobre la vida amorosa de sus sobrinos.

Este tema, parte de su aclamado álbum Un Verano Sin Ti, se ha convertido en uno de los más populares de Bad Bunny, superando los 600 millones de reproducciones.

En la letra, el artista aborda de manera divertida y real las complejidades de sus relaciones amorosas, incluyendo referencias a mujeres de distintas nacionalidades.

El origen de “Tití me preguntó” surge de esas conversaciones familiares en las que “Tití” representa esa figura inquisitiva y afectuosa que, con un tono cómplice y crítico, pregunta si tiene muchas novias.

