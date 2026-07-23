El retrógrado de Saturno predice cambios cruciales en la carrera de 5 signos

Cinco signos del zodiaco percibirán con mayor fuerza Saturno retrógrado, tránsito de gran relevancia por su influencia en el trabajo, las responsabilidades, las finanzas y el crecimiento personal.

En 2026, este fenómeno promete convertirse en una prueba de disciplina para millones de personas, especialmente para cinco signos del zodiaco que experimentarán importantes transformaciones en su vida profesional.

De acuerdo con las predicciones astrológicas, Saturno iniciará su movimiento retrógrado el 27 de julio de 2026 y permanecerá en esa fase hasta el 10 de diciembre, completando un periodo de 138 días en el que será necesario revisar decisiones, corregir errores y fortalecer las bases de cualquier proyecto laboral o económico.

Aunque muchas personas suelen asociar los planetas retrógrados con obstáculos y retrasos, los astrólogos aseguran que este tránsito también representa una oportunidad para reorganizar prioridades, resolver asuntos pendientes y construir un futuro mucho más sólido.

1. Piscis

Para Piscis, Saturno retrógrado pondrá el foco en la rutina laboral, la salud y la organización personal.

Es posible que durante estos meses aparezcan dudas sobre la dirección de su carrera o sobre los objetivos que realmente desea alcanzar.

Los astrólogos recomiendan evitar decisiones impulsivas relacionadas con negocios o inversiones, especialmente aquellas basadas únicamente en emociones o promesas externas.

También será importante respetar plazos de entrega, mantener el orden en el trabajo y cuidar las finanzas.

La disciplina diaria será el factor que marcará la diferencia entre avanzar con éxito o enfrentar mayores complicaciones.

2. Virgo

Virgo vivirá una etapa especialmente importante en asuntos relacionados con asociaciones, clientes y negocios compartidos.

Saturno retrógrado podría obligarlo a renegociar contratos o revisar documentos que parecían estar completamente definidos.

La recomendación es analizar cuidadosamente cada detalle antes de firmar cualquier acuerdo.

En el plano financiero, también será conveniente prestar atención al dinero administrado junto con socios, familiares o parejas, evitando riesgos innecesarios durante este periodo.

3. Géminis

Para Géminis, el trabajo podría volverse más exigente durante los próximos meses.

Las responsabilidades aumentarán y será necesario demostrar experiencia, compromiso y capacidad de organización.

Los ascensos o cambios de puesto que parecían detenidos podrían volver a evaluarse, pero el éxito dependerá del desempeño constante y de la disposición para corregir errores del pasado.

En materia económica, los especialistas aconsejan evitar inversiones arriesgadas, compras impulsivas o esquemas que prometan ganancias rápidas.

Saturno premia el crecimiento lento, estable y bien planificado.

4. Sagitario

En Sagitario, el tránsito de Saturno retrógrado estará relacionado con el equilibrio entre la vida profesional y las responsabilidades familiares.

Quienes planeen comprar una vivienda, un automóvil, realizar remodelaciones o mudarse deberán revisar cuidadosamente toda la documentación antes de tomar una decisión.

Los expertos también recomiendan que las emociones familiares no interfieran con las decisiones financieras o empresariales.

Mantener un fondo de ahorro estable y evitar préstamos innecesarios será clave para atravesar este periodo con mayor tranquilidad.

5. Leo

Leo será uno de los signos más sensibles a los asuntos económicos durante este ciclo. Préstamos, impuestos, seguros, gastos médicos o recursos compartidos requerirán mayor atención.

Ignorar problemas financieros pendientes podría generar presión inesperada en los próximos meses.

En el ámbito laboral, Saturno también invita a evitar conflictos motivados por el orgullo o el ego.

La transparencia, la calma y una administración responsable del dinero serán fundamentales para mantener la estabilidad profesional.

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