Saturno retrógrado 2026: lo que significa para cada signo del zodiaco

Uno de los tránsitos astrológicos más importantes del segundo semestre de 2026 está por comenzar.

El próximo 26 de julio, Saturno inicia su movimiento retrógrado en Aries, donde permanecerá hasta el 10 de diciembre, cuando retomará su movimiento directo en el mismo signo.

Durante casi cinco meses, este planeta invitará a todos los signos del zodiaco a revisar decisiones, corregir errores y fortalecer aquello que realmente tiene futuro, dicen astrólogos.

¿Qué significa Saturno retrógrado en Aries?

La retrogradación de Saturno en Aries combina dos energías muy diferentes.

Aries representa la iniciativa, el impulso y la acción inmediata, mientras que Saturno exige paciencia, estructura y compromiso.

Esta combinación obliga a revisar aquellas decisiones tomadas con rapidez o entusiasmo, especialmente si no estuvieron respaldadas por una planificación adecuada, dice un reporte del sitio Horóscopo Negro.

Durante este periodo, agrega, será común experimentar retrasos, pausas o la sensación de que algunos proyectos avanzan más despacio.

Sin embargo, estos obstáculos no tienen como objetivo impedir el crecimiento, sino garantizar que todo se construya sobre bases más firmes.

Horóscopo de Saturno retrógrado

Aries

Aries será uno de los signos más impactados por este tránsito. Será momento de revisar decisiones importantes relacionadas con el trabajo, las relaciones o la dirección de su vida.

Si algún proyecto pierde fuerza, la clave será mejorar la estrategia en lugar de abandonarlo.

Tauro

Tauro vivirá un proceso mucho más interno. Saturno lo llevará a evaluar el desgaste emocional acumulado, cerrar ciclos pendientes y dejar atrás responsabilidades que ya no aportan bienestar.

Será una excelente etapa para sanar y reorganizar prioridades..

Géminis

Géminis deberá replantear sus objetivos de largo plazo. Algunas amistades, colaboraciones o proyectos podrían quedar atrás porque ya no coinciden con su crecimiento personal.

La administración del tiempo también se convertirá en un tema prioritario.

Cáncer

Para Cáncer, la revisión se centrará en la carrera profesional y las metas laborales. Retrasos o cambios en la planificación servirán para fortalecer proyectos importantes antes de consolidarlos.

Leo

Leo tendrá que cuestionar sus creencias, estudios, viajes y planes de expansión. Si está desarrollando un negocio o una especialización, este será el momento ideal para perfeccionar estrategias y reforzar conocimientos.

Virgo

Virgo enfocará su atención en asuntos financieros compartidos, inversiones, deudas o acuerdos económicos.

Además, Saturno también pondrá a prueba la confianza dentro de las relaciones personales, ayudando a distinguir quién cumple realmente sus compromisos.

Libra

Las relaciones serán el gran tema para Libra. Parejas, sociedades y vínculos importantes atravesarán un periodo de evaluación.

Si existe una base sólida, el compromiso se fortalecerá; de lo contrario, será difícil seguir evitando conversaciones necesarias.

Escorpio

Escorpio tendrá que reorganizar su rutina diaria, el trabajo y el cuidado de la salud.

Saturno mostrará claramente qué hábitos ya no funcionan y cuáles necesitan cambios para construir una vida más equilibrada.

Sagitario

Sagitario revisará el amor, la creatividad y los proyectos personales. Este tránsito preguntará si las relaciones actuales están construidas desde la autenticidad o desde el deseo de complacer a los demás.

También será un buen momento para recuperar actividades que generan felicidad.

Capricornio

Capricornio vivirá cambios relacionados con el hogar, la familia y la estabilidad emocional.

Mudanzas, reformas o conversaciones familiares pendientes podrían ocupar buena parte de estos meses.

Acuario

Acuario tendrá que revisar documentos, contratos, estudios y la forma en que comunica sus ideas.

Saturno favorecerá la corrección de errores antes de dar el siguiente paso y ayudará a resolver conversaciones importantes que habían quedado pendientes.

Piscis

Piscis concentrará la energía del tránsito en la economía y la autoestima. Será momento de analizar ingresos, gastos y el verdadero valor del trabajo realizado.

También será recomendable evitar compras impulsivas y compromisos financieros poco claros.

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