El fin de Mercurio retrógrado se acerca: será crucial para 4 signos del zodiaco

Después de varias semanas marcadas por retrasos, cambios de planes y dificultades en la comunicación, Mercurio retrógrado está por terminar.

El planeta volverá a su movimiento directo el 23 de julio de 2026, un acontecimiento que, según la astrología, abrirá el camino para que muchos proyectos profesionales comiencen a avanzar con mayor rapidez.

Mercurio gobierna la comunicación, los contratos, las entrevistas de trabajo, la tecnología, el aprendizaje y la toma de decisiones.

Cuando entra en retrogradación, es habitual experimentar demoras en procesos laborales, respuestas tardías por parte de empresas, errores administrativos o negociaciones que parecen no avanzar.

Sin embargo, los astrólogos aseguran que los últimos días del tránsito retrógrado no deben verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para prepararse antes de que la energía fluya nuevamente.

De hecho, cinco signos del zodiaco podrían beneficiarse especialmente si actualizan su currículum, envían solicitudes de empleo o retoman procesos de selección antes del 23 de julio, reportó el sitio The Economic India Times.

1. Géminis

Como signo regido por Mercurio, Géminis suele experimentar con mayor intensidad los efectos de la retrogradación.

Las últimas semanas pudieron estar marcadas por entrevistas aplazadas, respuestas que nunca llegaron o conversaciones laborales inconclusas.

Sin embargo, el panorama comienza a cambiar. La recomendación para este signo es volver a contactar a antiguos reclutadores, actualizar su currículum y enviar nuevas solicitudes.

Existen altas probabilidades de que oportunidades que parecían descartadas reaparezcan cuando menos lo espere.

2. Virgo

Virgo también está gobernado por Mercurio, por lo que este tránsito suele despertar su necesidad de revisar cada detalle una y otra vez.

Muchos nacidos bajo este signo han dedicado demasiado tiempo a perfeccionar su currículum, portafolio o carta de presentación sin dar el siguiente paso.

Los astrólogos aconsejan confiar más en la experiencia acumulada y dejar de esperar el momento perfecto.

Los empleadores valoran las habilidades, la preparación y la actitud mucho más que un documento absolutamente impecable.

El fin de Mercurio retrógrado representa la oportunidad ideal para comenzar a enviar candidaturas.

3. Leo

LLa llegada de la temporada de Leo coincide prácticamente con el final de Mercurio retrógrado, creando una combinación especialmente favorable para este signo.

La influencia del Sol fortalece la confianza, el liderazgo y la capacidad para destacar durante entrevistas, presentaciones o procesos de selección.

Quienes buscan ascensos, cambios de empresa o posiciones con mayor responsabilidad podrían encontrar oportunidades importantes durante las próximas semanas.

La astrología recomienda asumir un papel más visible y no tener miedo de demostrar todo el potencial profesional.

4. Sagitario

Sagitario es un signo asociado con la expansión, los viajes y el aprendizaje constante.

Durante Mercurio retrógrado, muchos proyectos relacionados con estudios, trabajo internacional o empleos remotos pudieron sufrir retrasos.

Ahora llega el momento de retomarlos. Las oportunidades vinculadas con empresas extranjeras, cursos especializados o colaboraciones internacionales podrían comenzar a avanzar después del 23 de julio.

La clave estará en mantener una mentalidad abierta y no descartar propuestas poco convencionales.

5. Capricornio

Capricornio siempre destaca por su disciplina y visión de largo plazo. Antes de que Mercurio vuelva a avanzar, este signo puede aprovechar para organizar certificados, actualizar referencias laborales, revisar contratos y preparar cuidadosamente cada solicitud de empleo.

Su capacidad para planificar será una gran ventaja durante este periodo. Las empresas valorarán especialmente su compromiso, organización y experiencia.

Todo el trabajo previo realizado durante la retrogradación podría comenzar a dar resultados en las semanas posteriores.

Sigue leyendo:

• Tres signos del zodiaco viven un verano desafiante por culpa de Mercurio retrógrado

• Rara alineación planetaria en forma de cesta marca el inicio de una era zodiacal

• Signos del zodiaco que atraen buen karma hasta agosto de 2026