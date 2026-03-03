5 mitos sobre Mercurio retrógrado desmentidos

“No firmes contratos”, “no viajes”, “no hables con tu ex” o “prepárate para el caos” son algunas de las advertencias que suenan cada que comienza un periodo de Mercurio retrógrado.

Pero, ¿qué tan ciertas son estas creencias? La astróloga Maressa Brown ha revelado al sitio Parade.com, los 5 principales mitos que rodean a este famoso tránsito astrológico y los ha desmentido uno por uno.

Y es que la realidad es mucho más matizada y, en muchos casos, positiva.

Estas revelaciones pueden ayudarnos a entender realmente qué significa Mercurio retrógrado en astrología y cómo puede influir en tu carta natal.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

Mercurio es el planeta que rige la comunicación, los contratos, la mente, el transporte y la tecnología.

Cuando se encuentra en movimiento retrógrado, un fenómeno óptico desde la perspectiva terrestre, parece desplazarse hacia atrás en el cielo.

Este tránsito ocurre aproximadamente tres veces al año y suele durar unas tres semanas.

Tradicionalmente se le asocia con malentendidos, retrasos y fallas tecnológicas, pero la realidad es más compleja. He aquí los mitos desmentidos por la astróloga Brown.

Mito 1: Toda comunicación será un desastre

Durante Mercurio retrógrado todo será malinterpretado, por lo que es mejor evitar enviar correos importantes, firmar contratos o tener conversaciones cruciales.

Realidad

Según Maressa Brown, si bien los malentendidos pueden ocurrir con mayor facilidad, no es realista, ni necesario, evitar toda comunicación.

De hecho, este tránsito es perfecto para retomar las conversaciones pendientes y los acuerdos anteriores, así como practicar formas introspectivas de expresión como escribir un diario o asistir a terapia.

Además, si naciste con Mercurio retrógrado en tu carta natal, podrías sentirte más cómodo comunicándote durante este período, ya que el mundo procesa la información de una forma más alineada contigo.

Mito 2: Debes resolver todo asunto del pasado que reaparezca

Si un ex regresa o reaparece una oferta laboral antigua, “es una señal del destino”.

Realidad

Mercurio es conocido como el planeta “embaucador”. No todo lo que vuelve tiene que ser retomado.

En muchos casos, la reaparición de personas o situaciones del pasado tiene como objetivo reforzar tu autoconciencia.

Puede ser simplemente un recordatorio de cuánto has crecido. Este tránsito invita a reflexionar, no necesariamente a reabrir puertas cerradas.

Mito 3: No se deben establecer intenciones ni comenzar nada nuevo

Mercurio retrógrado es un momento prohibido para iniciar proyectos o manifestar metas.

Realidad

En astrología, varios tránsitos ocurren simultáneamente. Puede coincidir un Mercurio retrógrado con una luna nueva, ideal para sembrar intenciones.

La clave está en el enfoque, por ejemplo, establecer metas de forma introspectiva, reflexiona antes de actuar y ajustar planes en lugar de lanzarte sin estrategia.

Mito 4: Siempre habrá caos tecnológico y problemas de transporte

Fallarán tus dispositivos, tu coche se averiará y perderás vuelos inevitablemente.

Realidad

La experiencia depende de cómo Mercurio interactúe con tu carta natal. Por ejemplo, si el tránsito activa tu tercera casa (relacionada con comunicación y viajes cortos), podrías experimentar retrasos típicos.

Pero si ocurre en tu octava casa (recursos compartidos y vínculos emocionales), el enfoque podría estar en revisar presupuestos o acuerdos financieros.

Por eso es tan importante conocer tu carta astral y las casas que Mercurio está activando.

Mito 5: Es un tránsito completamente negativo

Mercurio retrógrado es sinónimo de frustración absoluta.

Realidad

Este período ofrece grandes oportunidades para descansar y recargar energías, revisar decisiones importantes, practicar la atención plena y reconectar con sueños y metas olvidadas.

En un mundo que exige productividad constante, Mercurio retrógrado nos invita a bajar el ritmo. Y, a veces, frenar es lo más productivo que podemos hacer.

El lado positivo de Mercurio retrógrado

Lejos de ser un enemigo cósmico, este tránsito puede convertirse en una herramienta de crecimiento personal.

Los astrólogos coinciden en que es un momento ideal para cerrar ciclos, revisar planes financieros, reconectar uno mismo y ajustar metas profesionales.

En lugar de temerlo, puedes aprender a trabajar con su energía.

¿Por qué Mercurio retrógrado causa temor?

Mercurio retrógrado no es una maldición astral. Es una invitación a la introspección, la revisión y el ajuste consciente.

Desmentir estos mitos nos permite vivir la astrología desde una perspectiva más madura y equilibrada.

Con información adecuada y autoconocimiento, este tránsito puede convertirse en un aliado poderoso para tu evolución.

