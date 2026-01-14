Mercurios retrógrados 2026: qué signos deben estar alerta

El 2026 estará marcado por tres periodos de Mercurio retrógrado, movimientos astrológicos que siempre despiertan inquietud por su impacto en la comunicación, los contratos, los viajes y las decisiones importantes.

Sin embargo, más allá del caos aparente, Mercurio retrógrado cumple una función esencial: obligarnos a revisar, corregir y replantear aquello que damos por hecho.

Según los astrólogos del sitio Times of India, Géminis, Virgo, Libra y Escorpio serán los signos que sentirán con mayor intensidad estos tránsitos en 2026.

No se trata de mala suerte, sino de pruebas kármicas que buscan alinear mente, palabra y acción.

Fechas clave de Mercurio retrógrado en 2026

Antes de analizar cómo afectará a cada signo, es fundamental tener claras las fechas, ya que anticiparse será la mejor herramienta de protección energética.

Mercurio retrógrado en Piscis

Del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026

Este tránsito activa la confusión emocional, los malentendidos y la tendencia a idealizar situaciones.

Piscis diluye los límites, por lo que la mente racional se vuelve más permeable a ilusiones, promesas poco claras y decisiones basadas en la emoción.

Mercurio retrógrado en Cáncer

Del 29 de junio al 24 de julio de 2026

Aquí el foco se traslada al pasado, la familia y la memoria emocional. Viejos temas regresan, conversaciones pendientes salen a la superficie y se reactivan heridas que parecían sanadas.

Mercurio retrógrado en Escorpio

Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026

Este es el más intenso del año. Escorpio no oculta nada: saca secretos, verdades incómodas y conflictos de poder. Lo que no sea auténtico se desmorona.

Los signos más afectados por Mercurio retrógrado en 2026

1. Géminis

Regido por Mercurio, Géminis siente cada retrogradación como una sacudida mental.

En 2026, este signo puede experimentar errores de comunicación, decisiones impulsivas y malentendidos que afectan relaciones personales y laborales.

La lección será escuchar más y hablar menos. No todo necesita respuesta inmediata.

2. Virgo

Virgo, también regido por Mercurio, sufre cuando las cosas no salen según lo planeado.

En 2026, los retrógrados le exigirán soltar la perfección y aceptar que no todo se puede corregir.

Habrá retrasos laborales, cambios de agenda y personas que no cumplen lo prometido. El desafío será confiar y adaptarse.

3. Libra

Para Libra, Mercurio retrógrado activa relaciones, acuerdos y decisiones importantes.

En 2026, muchas verdades saldrán a la luz, especialmente durante el tránsito en Escorpio.

Podrías replantearte vínculos, contratos o compromisos que ya no son justos. Callar para evitar conflicto será más dañino que hablar.

4. Escorpio

Escorpio vivirá el Mercurio retrógrado más fuerte del año en su propio signo. Este tránsito trae revelaciones profundas, secretos expuestos y decisiones radicales.

No es un periodo cómodo, pero sí transformador. Todo lo que se caiga en este ciclo ya estaba sostenido sobre bases frágiles.

¿Cómo protegerte durante Mercurio retrógrado en 2026?

Revisa contratos y documentos dos veces

Evita decisiones impulsivas

No des nada por sentado

Confirma citas, pagos y acuerdos

Escucha tu intuición, pero verifica los hechos

Mercurio retrógrado no es un castigo, sino una pausa cósmica para corregir el rumbo.

