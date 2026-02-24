Prepárate para Mercurio retrógrado en Piscis: qué hacer y qué no hacer

Mercurio retrógrado es uno de los eventos astrológicos más comentados del año porque influye en la comunicación, la tecnología, los viajes y la toma de decisiones.

En 2026, Mercurio entrará en retrogradación en el signo de Piscis del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026 siendo este el primer ciclo retrógrado del año que ocurre enteramente en este signo de agua.

En astrología, Mercurio rige el pensamiento, la comunicación, la información y el movimiento, y cuando retrograda, estos procesos pueden volverse confusos o desafiantes pidiendo revisiones, ritmos más suaves y atención interna antes de avanzar.

Según análisis astrológicos de sitios como Astrology.com y Horoscope.com, este tránsito no solo trae malentendidos o retrasos; también ofrece una gran oportunidad para reflexionar, reorganizar y reevaluar áreas de tu vida relacionadas con lo que ya existe —en vez de iniciar algo completamente nuevo—, especialmente porque Piscis activa lo emocional, intuitivo y simbólico.

Por qué Mercurio retrógrado en Piscis afecta más fuerte

El signo de Piscis está asociado con emociones profundas, intuición, creatividad y espiritualidad, pero también con confusión y difuminación de límites.

Cuando Mercurio —el planeta de la mente— retrocede en este signo, la comunicación puede sentirse menos clara y más emocional o simbólica que racional.

Esto puede traducirse en malentendidos, falta de coordinación o incluso sentimientos intensificados que no siempre sabes cómo expresar con palabras.

En este periodo, tu intuición está amplificada, pero la lógica puede parecer borrosa, por lo que es importante estar atento a lo que dices y a cómo interpretas información.

Qué hacer durante Mercurio retrógrado en Piscis

Reflexiona y revisa, no inicies

Este periodo es ideal para revisar proyectos existentes, actualizar planes y reconectar con personas del pasado que quedaron pendientes.

Evita comenzar nuevos proyectos importantes o firmar contratos sin haber analizado cada detalle con cuidado.

En lugar de avanzar a toda marcha, tómate tiempo para observar lo que ya has sembrado. Esta tendencia no es negativa; Mercurio retrógrado te pide revisión, no ruptura.

Haz limpieza mental y emocional para dejar atrás lo que ya no te sirve.

y para dejar atrás lo que ya no te sirve. Dedica tiempo a meditar , escribir y reexaminar sueños e intuiciones .

, y reexaminar e . Revisa comunicaciones, correos y contratos antes de enviar o firmar .

comunicaciones, y antes de o . Reconecta con antiguos proyectos que pueden necesitar ajustes.

Qué no hacer durante este periodo

Durante un Mercurio retrógrado, especialmente en Piscis, ciertas acciones pueden generar más confusión o problemas de lo esperado.

Evita decisiones impulsivas

Las emociones pueden nublar tu juicio, particularmente en Piscis, donde la sensibilidad es alta.

No tomes decisiones dramáticas con base en reacciones instantáneas o sentimientos momentáneos, ya que podrían revertirse una vez que Mercurio retome el movimiento directo.

Errores comunes que debes evitar

No abras viejos capítulos sentimentales solo por nostalgia .

sentimentales solo por . No te comprometas con cambios grandes de vida sin reflexión .

de vida sin . Evita discusiones impulsivas o reacciones exageradas.

discusiones impulsivas o exageradas. No ignores detalles al planificar viajes , eventos o plazos .

al planificar , o . No satures tus días con actividades sin espacio para descanso.

Cómo aprovechar la energía positiva del tránsito

Aunque Mercurio retrógrado tiene mala fama, no es sinónimo de mala suerte. Más bien, es una oportunidad para liberar cargas, sanar heridas pasadas y reconectar con lo más profundo de tu ser.

Piscis potencia la intuición, la creatividad y la comprensión emocional.

Por eso, usar este tiempo para reflexionar en silencio, practicar meditación o terapia, y enfocarte en tu bienestar interior puede convertirse en uno de los grandes regalos del tránsito.

Consejos durante Mercurio retrógrado en Piscis

Escucha tu voz interior

Permite que la intuición y los sueños sean tus guías en lugar de depender únicamente de la lógica. Muchas veces, en este periodo, el subconsciente habla más claro que la mente consciente.

Invierte tiempo en autoconocimiento

Mercurio retrógrado en Piscis favorece actividades como la meditación y prácticas contemplativas, terapia o trabajo emocional profundo, revisión de patrones pasados, escritura de sueños o liberación de emociones reprimidas.

Estas prácticas pueden ayudarte a integrar aprendizajes y avanzar con mayor claridad cuando termine la retrogradación.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inicia y termina Mercurio retrógrado en Piscis 2026?

Mercurio retrógrado inicia el 26 de febrero de 2026 y termina el 20 de marzo de 2026, con sombras que extienden sus efectos antes y después de esas fechas.

¿Qué no es recomendable hacer durante Mercurio retrógrado?

Evita decisiones impulsivas, firmar contratos importantes, iniciar proyectos sin planificación y reanudar relaciones del pasado sin analizar todo con claridad.

¿Qué hacer para aprovecharlo al máximo?

Revisa, reflexiona, medita, revisa tus comunicaciones y permite que tu intuición te guíe en decisiones importantes.

¿Mercurio retrógrado es malo para todos los signos?

No necesariamente; es un periodo que afecta áreas específicas de acuerdo con la carta natal individual. Puede ser desafiante para algunos, pero también ofrece oportunidades de crecimiento y sanación.

Sigue leyendo:

• Lo que sentirás con Mercurio en Piscis 2026, según tu signo

• La temporada de eclipses ayudará a 5 signos hasta el 3 de marzo

• 6 signos revelan verdades incómodas con Mercurio en Acuario