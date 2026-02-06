Lo que sentirás con Mercurio en Piscis 2026, según tu signo

El 6 de febrero de 2026 comenzó uno de los tránsitos más sensibles del mes: Mercurio entra en Piscis marcando un cambio profundo en nuestra forma de pensar, comunicarnos y percibir la realidad.

Si normalmente te guías por la lógica, este periodo podría sentirse confuso. Pero si confías en tu intuición, vivirás auténticos despertares espirituales.

Mercurio, planeta de la mente, el análisis y la comunicación, suele sentirse cómodo en signos racionales como Géminis y Virgo.

Sin embargo, en Piscis —un signo emocional, artístico y místico— su energía se vuelve más simbólica, empática y creativa.

Este tránsito, aunque desorientador, puede ser una oportunidad de crecimiento interior si aprendes a fluir, según comentan expertos del sitio Astrology Answers.

Horóscopo de cada signo con Mercurio en Piscis 2026

Aries

Sentirás una necesidad de bajar el ritmo. Tu mente acelerada pedirá descanso. Es un periodo ideal para terapia, journaling o introspección. Evita decisiones impulsivas.

Tauro

Tus amistades y proyectos grupales se vuelven más significativos. Podrías reconectar con personas del pasado o recibir apoyo emocional inesperado. Confía en tu círculo.

Géminis

Como regente de Mercurio, este tránsito te impacta fuerte. Tu carrera profesional puede volverse incierta, pero también más creativa. Escucha tu intuición antes de aceptar propuestas.

Cáncer

Este tránsito te favorece enormemente. Tu intuición estará afinada y podrías sentir deseos de estudiar astrología, espiritualidad o filosofía. Viajes o aprendizajes transformadores llegan.

Leo

Las emociones ocultas salen a la luz. Es momento de sanar miedos financieros o dependencias afectivas. Excelente etapa para cerrar ciclos kármicos.

Virgo

Tu regente está en oposición, por lo que las relaciones serán el foco. Habrá malentendidos si intentas controlar todo. Practica la empatía y la escucha consciente.

Libra

Tu rutina diaria se vuelve más caótica. Podrías distraerte fácilmente, así que organiza tus horarios. Buen momento para conectar cuerpo y mente con yoga o meditación.

Escorpio

La energía pisciana te inspira romance y creatividad. Nuevos amores o proyectos artísticos podrían surgir. Tu magnetismo emocional aumenta notablemente.

Sagitario

Asuntos familiares y recuerdos del pasado toman protagonismo. Es un tránsito sanador para tu hogar. Podrías redecorar, mudarte o fortalecer lazos familiares.

Capricornio

Tu comunicación se vuelve más empática. Conversaciones importantes te ayudarán a resolver conflictos. Excelente periodo para escribir, enseñar o lanzar contenido digital.

Acuario

Reevalúas tus finanzas y valores personales. Puede que priorices el bienestar emocional sobre lo material. Buen momento para planificar, no para arriesgar dinero.

Piscis

Eres el protagonista del tránsito. Mercurio activa tu mente creativa e intuición. Tendrás ideas brillantes, sueños reveladores y oportunidades para expresar tu verdad.

¿Qué significa Mercurio en Piscis en astrología?

Cuando Mercurio transita Piscis, la comunicación deja de ser directa y se vuelve emocional.

Las palabras pesan menos que las sensaciones. Este es un momento perfecto para meditar, escribir, crear arte o sanar vínculos del pasado.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entra Mercurio en Piscis en 2026?

Mercurio inicia su tránsito por Piscis el 6 de febrero de 2026.

¿Qué significa Mercurio en Piscis en astrología?

Implica comunicación emocional, intuición fuerte, creatividad elevada y menor enfoque lógico.

¿Es un tránsito negativo?

No. Puede ser confuso mentalmente, pero muy positivo para el crecimiento espiritual y artístico.

¿Qué signos se benefician más?

Piscis, Cáncer y Escorpio suelen sentirse más cómodos con esta energía sensible.

¿Cuánto dura Mercurio en Piscis?

Aproximadamente 3 a 4 semanas, ya que Mercurio cambia de signo con rapidez.

