Marte en Acuario 2026: cómo debe actuar tu signo del zodiaco

El 23 de enero de 2026 Marte cruza al terreno de Acuario y los signos cambian su forma de actuar. Descubre cómo afecta al tuyo

Marte en Acuario marca un giro profundo en la manera en que actuamos.

Por  Miguel Angel Castillo

El 23 de enero de 2026, Marte ingresa en Acuario y marca un giro profundo en la manera en que actuamos, decidimos y defendemos nuestras ideas.

Este tránsito, que se extiende hasta el 2 de marzo, no impulsa la acción impulsiva ni la confrontación directa.

Al contrario, propone una rebelión elegante, basada en la claridad, la colaboración y la visión de futuro.

Marte en Acuario elimina lo obsoleto no para provocar, sino para crear sistemas más libres, coherentes y sostenibles.

La valentía deja de ser ruido y se convierte en arquitectura: ideas con estructura, alianzas con propósito y límites claros que se mantienen en el tiempo.

La sombra de este tránsito es la dispersión; el antídoto, la cadencia, los acuerdos y las fechas concretas.

La energía de Marte en Acuario y su impacto colectivo

Durante este período, la acción se vuelve mental, estratégica y social.

Nos atrevemos a cuestionar normas, rediseñar dinámicas y actuar desde ideales compartidos, explica el sitio Burn Under Saturn.

No se trata de conquistar, sino de organizarse mejor, de elegir causas, equipos y proyectos que multipliquen el impacto.

Marte en Acuario favorece decisiones audaces con sentido ético, cambios progresivos y sostenibles, liderazgos colaborativos e innovación aplicada a la vida cotidiana.

Cómo debe actuar cada signo del zodiaco

Aries

Tu impulso encuentra dirección cuando se alinea con una causa colectiva. Actúa con claridad, define principios y crea alianzas. Menos lucha individual, más diseño compartido.

Tauro

Es momento de salir de la zona cómoda profesional. Participa en proyectos que reflejen tus valores y estructura tu talento para que otros también prosperen.

Géminis

Piensa en grande, pero pon fechas y marcos claros. Estudios, viajes y comunicación se activan si conviertes la curiosidad en un plan real.

Cáncer

Habla lo que postergas. Ordena límites en vínculos íntimos y recursos compartidos. Actuar con precisión libera más que desaparecer.

Leo

Las relaciones te muestran dónde ajustar dinámicas de poder. Menos dramatismo, más conversaciones claras y pactos sostenibles.

Virgo

Pequeños cambios en rutinas generan impacto colectivo. Optimiza procesos, cuida tu cuerpo y crea sistemas útiles para otros.

Libra

Actúa desde el placer con ética. Proyectos creativos, romances y decisiones valientes florecen si hay límites y constancia.

Escorpio

Cambios en la base emocional y familiar. Ajusta acuerdos, reorganiza espacios y prueba nuevas dinámicas sin dramatizar.

Sagitario

Tu voz tiene alcance si es precisa. Escribe, propone y conecta ideas con acciones concretas. Menos discurso, más ejecución.

Capricornio

Revisa cómo usas tiempo, dinero y energía. Ajusta precios, hábitos y metas para que reflejen tus verdaderos principios.

Acuario

Este tránsito te activa directamente. Lidera con ideas claras, proyectos bien definidos y alianzas éticas. Tu fuerza está en el sistema que creas.

Piscis

Trabaja en silencio. Cierra ciclos, limpia cargas emocionales y protege tu energía. La incubación ahora es poder.

