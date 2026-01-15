Venus en Acuario 2026: horóscopo del amor para solteros y parejas

Del 17 de enero al 10 de febrero de 2026, Venus —el planeta del amor, la atracción, el placer y los vínculos— transita por Acuario, signo asociado con la libertad, la innovación, la amistad y la autenticidad.

Este movimiento marca un cambio importante en la manera en que todos los signos expresan afecto, deseo y compromiso.

Durante este periodo, el amor deja de seguir reglas tradicionales.

Venus en Acuario nos invita a romper patrones, a cuestionar lo que entendemos por relación y a priorizar la conexión mental, la igualdad y el respeto por la individualidad, comentan astrólogos del sitio Astrology Answers.

Ya sea que estés soltero o en pareja, este tránsito te empuja a amar desde un lugar más consciente y honesto.

Horóscopo del amor con Venus en Acuario 2026

Aries

Solteros: te atraen personas audaces, inteligentes y con ideales claros. Una amistad puede transformarse en algo emocionante.

Parejas: salir de la rutina es clave. Planes distintos y proyectos compartidos renuevan la chispa.

Tauro

Solteros: podrías conocer a alguien a través de redes, grupos o causas sociales.

Parejas: conversar sobre el futuro fortalece la relación y profundiza la intimidad.

Géminis

Solteros: las conversaciones profundas se vuelven irresistibles. Sé claro con lo que buscas.

Parejas: hablar, debatir y reír juntos reaviva la chispa emocional.

Cáncer

Solteros: aprendes a equilibrar emoción y libertad. Observa antes de entregarte.

Parejas: respetar el espacio mutuo fortalece el vínculo y genera seguridad real.

Leo

Solteros: mostrarte tal como eres te vuelve irresistible.

Parejas: valoren la individualidad del otro. Admirarse renueva el amor.

Virgo

Solteros: alguien inesperado despierta tu interés. Evita analizar de más.

Parejas: hablar de sueños y valores refuerza la confianza.

Libra

Solteros: te vuelves más selectivo. Buscas igualdad y respeto.

Parejas: la creatividad y las experiencias nuevas mantienen vivo el amor.

Escorpio

Solteros: buscas una conexión emocional e intelectual real.

Parejas: la vulnerabilidad fortalece la relación y la lleva a otro nivel.

Sagitario

Solteros: las amistades y los grupos pueden convertirse en algo más.

Parejas: planear viajes o proyectos futuros los une profundamente.

Capricornio

Solteros: alguien diferente a lo habitual puede sorprenderte.

Parejas: metas compartidas refuerzan el compromiso y la estabilidad.

Acuario

Solteros: tu magnetismo está en su punto máximo. Sé auténtico y atrévete.

Parejas: equilibrar espacio personal y conexión fortalece el vínculo.

Piscis

Solteros: confía en tu intuición; no se equivoca ahora.

Parejas: compartir emociones profundas crea una conexión más sólida.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura Venus en Acuario en 2026?

Del 17 de enero al 10 de febrero de 2026.

¿Venus en Acuario favorece el amor o las rupturas?

Favorece relaciones más honestas; lo que no es auténtico puede transformarse o terminar.

¿Es buen momento para conocer a alguien nuevo?

Sí, especialmente a través de amistades, redes sociales o intereses compartidos.

¿Cómo aprovechar mejor este tránsito?

Siendo auténtico, respetando la libertad y priorizando la conexión mental.

